Іран збільшує експорт нафти, незважаючи на санкції США, – Reuters

Експорт іранської нафти досяг нових максимумів за останні два місяці 2022 року та добре починає 2023 рік, незважаючи на санкції США, через збільшення поставок до Китаю та Венесуели.

Про це пише Reuters із посиланням на дані компаній, які відстежують потоки.

Експорт нафти з Тегерана був обмежений після того, як колишній президент США Дональд Трамп у 2018 році вийшов з ядерної угоди 2015 року та відновив санкції, спрямовані на стримування експорту нафти та пов’язаних із ним надходжень уряду Ірану.

Експорт зріс під час каденції його наступника президента Джо Байдена, який прагнув відновити ядерну угоду, і, за деякими оцінками, досяг найвищого рівня з 2019 року. Це сталося незважаючи на зупинку переговорів і конкуренцію з боку російської сирої нафти, яка продається зі значними знижками.

Як повідомляється, експорт сирої нафти з Ірану в грудні становив у середньому 1,14 млн барелів на день, що на 42 тис. барелів на день більше, ніж у листопаді, і є найвищим показником 2022 року.

Січневий експорт був настільки ж високим, як і в попередні місяці.

Китай є найбільшим клієнтом Ірану. За словами аналітиків, щоб уникнути санкцій, більша частина експорту сирої нафти з Ірану до Китаю змінюється на нафту з інших країн. Раніше Іран заявляв, що документи були підроблені, щоб приховати походження іранських вантажів.

Крім того, минулого року Іран розширив свою роль у Венесуелі, яка також також перебуває під санкціями США, надсилаючи поставки легкої нафти для переробки та розчинників для виробництва сирої нафти, придатної для експорту.

Видання зауважує, що після виходу США з ядерної угоди та відновлення антиіранських санкцій, експорт сирої нафти з Ірану впав до 100 тис. барелів на добу в 2020 році з понад 2,5 млн барелів на добу в 2018 році, що призвело до різкого погіршення соціально-економічної ситуації в Ісламській Республіці.