Яхта підсанкційного російського олігарха Усманова без перешкод залишила Хорватію

Яхта Irina VU компанії родини російського олігарха Алішера Усманова та його дружини Ірини, яка була в списку "заморожених" активів через санкції ЄС, США та Великої Британії, без перешкод залишила сухий причал марини Бетіна на острові Муртер (Хорватія).

Про це повідомляє Балканський оглядач.

Зазначається, що інцидент стався три місяці тому, але компетентні органи Хорватії дізналися про "крадіжку" лише кілька днів тому.

35-метрова яхта Irina VU, вартістю близько 5 мл. євро, зареєстрована в 2012 році в Спліті. За даними з відкритих джерел, яхта відпливла з порту Бетіна 6 жовтня 2022 року незабаром після 10 години ранку, а через три дні, 9 жовтня, близько полудня вона прибула до турецького порту Дідім, де встала на якір. Це останнє відоме місцезнаходження яхти.

Цими днями до Бетіни заплила майже ідентична яхта, яка, за словами анонімного джерела, наближеного до влади, мала вдавати перед громадськістю та офіційними структурами, що Irina VU досі знаходиться в хорватському порту. Втім, офіційно чиновники кажуть, що йдеться про співпадіння.

Наразі хорватські служби безпеки разом з міжнародними структурами вже почали розслідування випадку.

За інформацією ЗМІ, інцидент стався через те, що хорватська прикордонна поліція не мала офіційної інформації про те, що яхті Усманових заборонений перетин кордону.

Державний секретар Міністерства моря, транспорту та інфраструктури Хорватії Ален Госпочич розповів, що щойно яхта потрапила під санкції, її опечатали, власників повідомили, що вони не можуть розпоряджатися своїм майном, а капітан порту заборонив будь-який доступ до неї. Відповідаючи на питання, як тоді можливо, що хтось вільно зайшов у порт і викрав 35-метрову яхту вартістю 5 млн євро, яка перебуває під санкціями, держсекретар морського відомства зауважив, що вони не можуть мати охорону в портах і що Бетіна – марина відкритого типу, куди кожен може прийти без проблем.

"У порту Бетіна все відкрито для всіх. Ми з вами можемо прийти туди, прогулятися по набережній і застрибнути на будь-яку яхту, яка там пришвартована. Міністерство повідомило порту, що яхта заблокована, капітан порту видав вказівку владі, що доступ до яхти заборонено жодним чином, а міністерство не наймає служби безпеки для цілодобової охорони чужого майна, і не планує це зробити, оскільки така система є нежиттєздатною", – пояснив Госпочич.

Він зауважив, що його міністерство застосувало санкції, і всі інші органи, включно з МВС, мали були знати про це.

На запитання журналістів, як так сталося, що хтось вкрав яхту, а про це дізнався лише через три місяці, чиновник відповів, що перевіряти, чи хтось викрав заморожене майно, не входить у їх обов’язки.

"У порту стоять сотні суден, і капітан порту не може перевірити, яке судно причалило, а яке ні. Але зараз триває детальне розслідування, у ході якого все буде встановлено", – наголосив Госпочич.

Окрім яхти Irina VU, у Хорватії знайшли й інше майно членів родини Усманових – літній будинок із земельною ділянкою на Пелешаці, які належать сестрі Алішера Усманова, і нерухомість його дружини Ірини в Оребічі.

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