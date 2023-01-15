Всесвітній економічний форум у Давосі відбудеться без російських мільярдерів

Всесвітній економічний форум у Давосі (Швейцарія), який триватиме з 16 по 20 січня, пройде без російських мільярдерів, які стали небажаними гостями через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Про це пише Bloomberg.

Для участі в цьогорічному заході зареєстровано приблизно 116 мільярдерів, що на 40% більше, ніж 10 років тому.

Цього року, крім росіян, також немає жодного учасника з Китаю, оскільки країна досі потерпає від сплеску випадків коронавірусу та занепаду фондового ринку, який стер $224 млрд зі статків найбагатших людей країни у 2022 році.

Водночас збільшлась кількість мільярдерів із Перської затоки, регіону, який знову збільшує свої прибутки завдяки зростаючим цінам на нафту та репутації осередку відносної стабільності в неспокійному регіоні.

Від Індії до Давоса завітає 13 мільярдерів.

Американці, як завжди, сформували найбільшу групу: 33 мільярдери збираються відвідати захід, включно з корпоративниими титанами, що пропустили минулорічний захід, який було перенесено на травень. Волл-стріт, зокрема, буде добре представлена, серед запрошених – головний виконавчий директор JPMorgan Chase & Co. Джеймі Даймон, Ларрі Фінк з BlackRock Inc. і Стів Шварцман з Blackstone Inc.

Незважаючи на близькість до швейцарського гірськолижного курорту, лише 18 європейських мільярдерів зареєстровані для поїздки. Із постраждалої від рецесії Великої Британії поїдуть лише індійці: лондонський Лакшмі Міттал із сталеливарного гіганта ArcelorMittal та його діти.