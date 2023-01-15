"Укренерго" попередило про можливі більш тривалі відключення
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Росія під час 12 ракетного обстрілу України 14 січня намагалася прицільно бити по блоках теплових електростанцій. Через пошкодження обладнання вони припинили або знизили виробіток електроенергії, і в енергосистемі збільшився дефіцит. Це змусило дещо знизити ліміти споживання, пропорційно для всіх областей.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
"Обмеження діють протягом всієї доби. При їх перевищенні будуть застосовані аварійні відключення. Отже, для споживачів терміни відключень можуть збільшитись", – сказано в повідомленні.
"Уточнення по ситуації саме в вашій області або місті можна отримати на сайті місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго)", – додали в компанії.
Як повідомлялося, були влучання в п'яти областях: Київській, Івано-Франківській, Вінницькій, Львівській та Харківській.
За інформацією ДТЕК, російські загарбники обстріляли дві ТЕС компанії, одна з них припинила виробництво електроенергії.
Там зазначили, що ніхто не постраждав, але внаслідок атаки, яка стала 26 для компанії, було пошкоджено обладнання ТЕС – окупанти влучили в турбінне відділення енергоблоку однієї з постраждалих ТЕС, зруйнували один із енергоблоків. Також пошкоджено інші енергоблоки.
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