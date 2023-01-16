Ізраїль у лютому припинить виплачувати допомогу українським іммігрантам, які тікали від війни, – ЗМІ

Виплату спеціальної щомісячної допомоги новим іммігрантам до Ізраїлю, які втекли від російського вторгнення в Україну, буде припинено в лютому, оскільки закінчився термін дії тимчасового розпорядження, яке дозволяло це, – і Міністерство алії та інтеграції Ізраілю не має наміру продовжувати розпорядження.

Про це пише Haaretz.

Загалом 23,94 тис. іммігрантів отримували принаймні одну щомісячну виплату гранту з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і що з наступного місяця 26,3 тис. нинішніх одержувачів так званої "субсидії на адаптацію" вже не будуть її отримувати.

Виплати, які були санкціоновані Кабінетом міністрів країни в квітні для допомоги іммігрантам з України, Росії та Білорусі, які виїхали до Ізраїлю за короткий термін без речей, також будуть поступово скасовані для десятків тисяч інших іммігрантів у найближчі місяці.

"Грант у розмірі кількох тисяч шекелів на місяць, який змінювався залежно від розміру сім’ї, також був розроблений для того, щоб заохотити іммігрантів залишити готелі, куди вони поселилися після прибуття, у пошуках більш постійного житла", – йдеться в публікації.

Як зазначається, Міністерство алії зіткнулося з дефіцитом 20 млн шекелів ($5,9 млн) при здійсненні грудневих виплат, які не були проведені через відсутність поточного затвердженого фінансування.

Джерела в міністерстві заявили, що вони вивчать способи допомоги іммігрантам.

"З початку 2023 року та в умовах обмежень у діяльності міністерства через відсутність затвердженого державного фінансування на цей рік міністерство готується якомога швидше відновити виплати. Міністерство працює з Міністерством фінансів, щоб вивільнити початкову суму, призначену для завершення виплат усім іммігрантам у грудні 2022 року", – сказано в повідомленні відомства.