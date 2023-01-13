Мінцифри допоможе 20 малим українським бізнесам вийти на польський ринок

Міністерство цифрової трансформації України разом із партнерами обрали 20 представників українського малого та середнього бізнесу, яким під час війни допоможуть із виходом на ринок Польщі з експортом товарів та пошуком польських партнерів.

Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

Як повідомляється, бренди отримають індивідуальну траєкторію допомоги – від базового аналізу продукту для іноземного ринку до виготовлення текстового та візуального контенту для промоції продукції компанії в онлайні.

Представникам бізнесу буде надано маркетингову та юридичну допомогу для налагодження експортних процесів між українським бізнесом та партнерами за кордоном. Також учасники експортного пілоту отримають рекламне просування на ринку Польщі, яке здійснюватимуть залучені у проект агенції.

"Ми продовжуємо підтримку тимчасово релокованих до Польщі українських підприємців після створення центру "Дія.Бізнес" у Варшаві у 2022 році. Саме фахівці центру будуть надавати консультації учасникам пілоту щодо експорту їхніх товарів на польський ринок", – розповіла заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

Серед переможців – бренди з виробництва техніки, крафтових товарів, рослинних олій, корисних смаколиків, сублімованих ягід, кави, косметики та засобів гігієни, дитячих іграшок, одягу для жінок, чоловіків та навіть домашніх улюбленців:

snEco – crunchy cheese balls

Magnesium goods

MIRTEX

Roast One

Waily

Tatoshka

Liswood

GNZ (Generation in Zoom)

Noble Pet

U-CON

UNApack

MIRATER

Framiore

Agro Busk

Andreas Moskin

Endorfine

Panfruit

MFT – my favorite toothpaste

Brancho

Econad

Допомагатимуть учасникам провідні маркетингові агенції, яких було відібрано як партнерів програми за допомогою конкурсу на попередньому етапі пілотної програми підтримки: Webpromo та Nebo ideas agency.

У межах проєкту буде створено каталог учасників з найбільшим потенціалом для експорту та pop-up-вітрини у форматі онлайн.