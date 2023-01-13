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Новини Фінанси
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Україні не вистачить обіцяних коштів від США та ЄС через затягування війни, – Мінфін

Новини БізнесЦензор Фінанси

марченко,мінфін

Заявленої на 2023 рік допомоги для України у вигляді грантів від США та пільгових кредитів від ЄС не достатньо, оскільки війна затягується.

Про це міністр фінансів України Сергій Марченко написав у колонці для видання TIME, повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Підтримка міжнародних партнерів відіграватиме вирішальну роль у тому, як ми пройдемо 2023 бюджетний рік. Ми вітаємо пропозицію США продовжити надання грантів Україні, а також пропозицію Європейської Комісії розпочати нову повномасштабну програму макрофінансової допомоги Україні у 2023 році. Але в умовах тривалої війни цього недостатньо", – наголосив Марченко.

Він нагадав, що на початку російського вторгнення міжнародні партнери оцінили дефіцит бюджету України на рівні $5 млрд yа місяць до кінця 2022 року.

"Станом на початок грудня ми отримали трохи більше $28 млрд з необхідних $50 млрд. Національному банку України довелося надрукувати ще $12 млрд, щоб забезпечити всі необхідні видатки бюджету", – зауважив Марченко.

Він додав, що у 2023 році дефіцит державного бюджету України прогнозується на рівні $38 млрд. При цьому масовані ракетні обстріли по всій території України збільшують витрати на відбудову та економічні втрати у цьому році.

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Для подолання цих викликів Україна пропонує створити платформу для координації фінансової допомоги за участю міжнародних партнерів за аналогом майданчика для військової допомоги на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

"Ідея створення цієї платформи полягає в тому, щоб на регулярній основі збирати за одним столом країни-члени G7 та міжнародні фінансові інституції для обміну інформацією про ключові події та прогнози, а також для забезпечення своєчасного та ефективного спрямування фінансової допомоги від різних донорів. Така співпраця сприятиме підвищенню ефективності надання коштів", – наголосив Марченко.

"За участі України у ролі співголови, платформа може розробити ефективні та стійкі механізми координації фінансової підтримки України, а також стати цінною моделлю для інших країн для використання в майбутньому", – додав голова Мінфіну.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів планує залучити у 2023 році для фінансування дефіциту державного бюджету майже $38 млрд від міжнародних партнерів, зокрема від США, ЄС та МВФ, у тому числі $18 млрд – від США, $15 млрд – від МВФ, ще $4,9 млрд має надійти від ЄС та з інших джерел. Найбільшу суму планується отримати у перші місяці 2023 року – понад $4 млрд на місяць.

Однак у грудні минулого року директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва зазначала, що руйнування української енергетичної інфраструктури внаслідок ракетних ударів Росії збільшує потреби України у фінансовій допомозі приблизно на $1 мільярд на місяць на додаток до попередніх оцінок у $3-4 мільярди. Водночас вона висловила впевненість, що міжнародні партнери зможуть надати ці кошти. 

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+39
Україні не вистачить обіцяних коштів від США та ЄС через затягування війни?

Закрийте телемарафон, звільніть з роботи 1000 радників ОПи, переполовиньте СБУ (хоча б позвільняйте зрадників і тих, що кришують контрабанду) і - питання вирішене.
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13.01.2023 19:29
+34
Розганяйте 80% чиновників, вони не потрібні в умовах військового стану. Залиште кошти на ЗСУ, базову пенсію, медецину та освіту. Усе інше розігнати та скоротити, включно пенсії та зарплатню прокурорам, суддям, ішній шушері депутатській - ця гидотат нехаййде за базовою пенсією та на ринок. Ось вам і кошти. Чи що таке оптимізація видатків цей Марченко не чув???
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13.01.2023 17:58
+31
Невже не буде чим платити мільйонні зарплати суддям,наглядовим радам та іншим дармоїдам?
Це дуже турбує.
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13.01.2023 17:54
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НУ ЕСЛИ ОН ДОЧКУ АВРОРА НАЗВАЛ, ТО ВСЁ ПОНЯТНО !!!
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13.01.2023 17:06 Відповісти
Це у нього просто перша машина була Chrysler aurora. Можливо синок у нього крайслер. Хз.
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13.01.2023 22:28 Відповісти
Невже не буде чим платити мільйонні зарплати суддям,наглядовим радам та іншим дармоїдам?
Це дуже турбує.
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13.01.2023 17:54 Відповісти
щоб не часом, мільйонні зарплати записані як критичні для держави необхідні виплати, це скоріше на людей не вистачить, а на ціх козлів завжди знайдеться.
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14.01.2023 21:23 Відповісти
Розганяйте 80% чиновників, вони не потрібні в умовах військового стану. Залиште кошти на ЗСУ, базову пенсію, медецину та освіту. Усе інше розігнати та скоротити, включно пенсії та зарплатню прокурорам, суддям, ішній шушері депутатській - ця гидотат нехаййде за базовою пенсією та на ринок. Ось вам і кошти. Чи що таке оптимізація видатків цей Марченко не чув???
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13.01.2023 17:58 Відповісти
їх не просто треба розігнати, їх треба змусити повернути всі неправомірно отримані статки, та ще й змусити компенсацію заплатити зверху. Всі необхідні рішення мають прийняти ті, проти чиїх статків ці рішення направленні. Як на мене, даремно чекати від них цього, максимум буде якесь шоу щоб пару випустити типу позбавлення громадянста медведчука (ніби воно для нього хоч колись щось означало) і при тому дати пропогандонам медведчука право лити на цілу країну своє проросійське лайно під протекторатом України яка зазнає ракетні обстріли русскіх кожен день.
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14.01.2023 21:27 Відповісти
Взагалі з якої дупи ОПЗЖного депутата Райніна цей Марченко виліз, не пройшовши навіть до Ради з гройсманами, тоді як усіляки корабельні сосни, усіляки збоченці та наркомани пролізли через Зе пролізли?
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13.01.2023 18:02 Відповісти
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13.01.2023 19:05 Відповісти
Україні не вистачить обіцяних коштів від США та ЄС через затягування війни?

Закрийте телемарафон, звільніть з роботи 1000 радників ОПи, переполовиньте СБУ (хоча б позвільняйте зрадників і тих, що кришують контрабанду) і - питання вирішене.
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13.01.2023 19:29 Відповісти
зебілаЗелизон- це святе як і балдибілдинг.
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14.01.2023 01:58 Відповісти
Слухайте,бляха, я від держави взагалі ніколи нічого не отримував крім пізд..лєй і штрафів! Самі розбирайтесь, яким суддям ви пенсії платите по 100 тисяч і які держиморди на мільйонних утриманнях
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13.01.2023 20:17 Відповісти
Дет.сад, школа, выш, бесплатный вызов скорой, ментов ит.д. это само собой разумеется,а не государство, правда?
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13.01.2023 23:54 Відповісти
Не знаю шановний,мабуть ми у різних державах жили і живемо,бо за дит.сад,школу та ВНЗ,як і за виклик швидкої з лікуванням я завжди сплачував та сплачую зі своєї кишені,а викликати мусарів-дармоїдів ,які просто не бажають виконувати свою роботу,взагалі сенсу не має,бо поки вони приїдуть то тебе десять разів вб'ють.
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14.01.2023 01:02 Відповісти
а якщо і приїдуть і протокол оформлять, і навіть винуватця знайдуть і потягнуть до суду, суд цю курву відпустить і велике дякую, якщо вас же й не змусять винуватцю компенсацію виплатити і пробачення просити, але це за умови якщо у вас є залізні докази типу відеозапису. А якщо ні, то вас же і зроблять винним.
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14.01.2023 21:30 Відповісти
Виродки йо@ні! Якщо не будете красти мільярдами щотижня, то вистачить і менших грошей, ніж ті, що нам виділяють західні партнери... а якщо не вистачить, то нахіба таку ліниву, тупу, підлу та злодійкувату ze-мерзоту терпіти на посадах та годувати під час кривавої війни?
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13.01.2023 21:48 Відповісти
у них клептоманія мабуть, красти вони перестануть тільки коли вже здохнуть.
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14.01.2023 21:31 Відповісти
Нужно просто пєрєстать строіть дарогі і показувати тєлємарон. Тоді грошей вистачить
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13.01.2023 22:26 Відповісти
Тільки мецгеру 50 млрд накинули; а на дороги скільки мільярдів викинули в 2022 році?
Какістократи до сих пір не зрозуміли, що грошей на розкрадання їм ніхто не дасть.
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14.01.2023 00:31 Відповісти
Повернить гроші батальйону Монако до казни - буде Вам навіть профіцит бюджету на 2023
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14.01.2023 02:39 Відповісти
Тому, що ЗЄ-банда дорого обходиться.
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14.01.2023 02:54 Відповісти
припиніть красти до нестями!
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14.01.2023 04:47 Відповісти
владна сволота розкрадає навіть гуманітарку, пенсії вже двічі не індексувалися і це при тому що ціни на основні продукти виросли за рік втричі-вчетверо
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14.01.2023 04:54 Відповісти
З цією владою не буде вистачати скільки б не давали. Для того щоб відновити країну треба перш за все знести цю зелену сволоту та вибрати професійних та патріотичних управлінців та провести реформи.
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14.01.2023 09:18 Відповісти
Чи не потрібно переглянути під час війни захмарні зарплати і пенсії всі знають кому (наглядові ради ,судді ,різні паркетні генерали ітд) а ще олігархи які так грабували Україну невже не можна їх зобовязати вкладати кошти в цю країну.
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14.01.2023 09:50 Відповісти
А 120млн на телеканал это как? Хватает?
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14.01.2023 13:38 Відповісти
Не крадіть і зменшіть свої зарплати і премії суч.ри🤬
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14.01.2023 13:44 Відповісти
Не переконав.
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14.01.2023 15:46 Відповісти
А менше красти нє?
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14.01.2023 16:28 Відповісти
вони не мають права красти взагалі, зовсім. Меньше красти не пасує, бо там де меньше, там з часом все більше і більше стає.
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14.01.2023 21:32 Відповісти
Нема грошей ?
А Куршавельсьеі весільники ?
А кошти кацапських ТРЦ які досі не націоналізовані ?
Жеваго , Коломойський … їх тьма - каналів накопичення бюджету !!!
А спритник з Дніпра який з коханкою пожирає гроші капіталістів ?
А почистити одеську і всі решта митниці? Там можна напевно цілий бюджет країни найти .
Я думаю західний світ всі ті речі знає і бачить , тому більше не дають .

Слава героям на фронті . Нехай падлюки оглядаються частіше . Їх час ОБОВЯЗКОВО настане !!
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14.01.2023 19:31 Відповісти
та бачать, у них же не просто так ціле законодавство корупції присвячено. І думаєте у них немає корупції? Щоб не часом, але їм вдається якось, щоб корупція не з"їдала державу, хоча теж незавжди і пару раз були серйозні кризиси, через монополістів на приклад.
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14.01.2023 21:34 Відповісти
Этот дебильный министр финансов , что ещё умеет кроме как ныть , красть и клянчить !!! Не учитесь у Зеленского!!
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14.01.2023 19:50 Відповісти
А що то молоде чмо граблями показує? Скільки він вкраде на посаді? Чи скільки вкраде сьогодні, завтра, післязавтра...?
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14.01.2023 20:08 Відповісти
То що робити?

Просити більше?

Національному банку України довелося надрукувати ще $12 млрд, Джерело: https://biz.censor.net/n3393137

Чи друкувати?
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15.01.2023 05:46 Відповісти
Певно, що не хватить-посиділи, порахували скільки на рило кожному і заспівали-"маловато будет"
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15.01.2023 07:10 Відповісти
а еще хотят префектов вводить в города........................конечно не хватит...................кормёжка ******* просто ****................................................................................................................................................................................
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15.01.2023 09:42 Відповісти
Перше запитання до міністра,а хто контролює використання західних коштів? Друге запитання ,а чому не реформоване СБУ ? В СБУ,як свого часу писав Ю.Бутусов ,аж 6-8 тис офіцерів ,які займаються ,нібито, розслідуванням економічних злочинів,тобто,по словам великого друга України,Юрія Швеця,"вышибал" коштів з бізнеса.Звільніть цих всіх неробів,корупціонерів,кришувальників , ось вам і економія! Коли буде дореформоване СБУ? Чого загальмували друге читання закона про реформування СБУ?
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15.01.2023 12:19 Відповісти
вЯлікій друг України юрочка швець, це колишній працівник нквс-кгд які в лісах стріляли Українців в спину, їх колишніх не буває. Доказом мої слів про цього "експерда" є його відосікі про ковід, можете самі на його ж каналі в цьому, якщо він їх вже не аидали чи не встиг ще відредагувати, він такий самий як люська аБрестовіч експерДка.
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15.01.2023 15:23 Відповісти
дармоедов много развелось и денег не хватает...
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15.01.2023 12:28 Відповісти
Ублюдки прекратите воровать разгоните раду которая гроши тянет из бюджета
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15.01.2023 15:22 Відповісти
ті.хто обіцяли, знають скільки потрібно українському народові,ті "зелені злодії" при владі,знають скільки не вистарчає, що б їм можна було викрасти з кишені українського народу
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15.01.2023 15:42 Відповісти
звiсно не хватить! с такими-то окладами.......
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15.01.2023 20:16 Відповісти
На Банковій засекретили зарплати Зеленського, Єрмака та його заступників до кінця війни (документи).


Державне управління справами (ДУС) не розголошуватиме зарплат президента України Володимира Зеленського, голови Офісу президента (ОП) Андрія Єрмака та його заступників за 2022 рік до закінчення дії воєнного стану в країні. Про це йдеться у відповідях відомства на запити Фокусу.

Невідомими залишаться зарплати Кирила Тимошенка, Олега Татарова та Ростислава Шурми.

У ДУС послалися на указ глави держави.
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15.01.2023 22:10 Відповісти
"Ми вам нічєго не должни."

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15.01.2023 22:13 Відповісти
Після війни перевірити всіх цих одіозних, їх статки і їх родичів
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16.01.2023 00:53 Відповісти
 
 