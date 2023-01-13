"Укроборонпром" уже займається ремонтом західного озброєння, – речниця

Підприємства державного концерну "Укроборонпром" вже займаються ремонтно-технічним обслуговуванням зразків західного озброєння.

Про це повідомила речниця державного концерну "Укроборонпром" Наталія Сад на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми вже розпочали ремонтно-технічне обслуговування зразків західного, закордонного озброєння. Ми розуміємо, що ця техніка передавалася Україні не для того, щоб стояти в полях у разі бойового пошкодження. Щойно ми отримуємо сигнали про те, що та чи інша техніка виведена з ладу, починаємо роботу над нею", – сказала Сад.

Вона підкреслила, що "Укроборонпром" з різних видів номенклатури техніки зміг наростити обсяги ремонту у п'ять-вісім разів, потреби щомісяця збільшуються.

Водночас у концерні нагадали: співвідношення національного та закордонного озброєння далеко не "50 на 50 і не 60 на 40".

"Ми таки продовжуємо воювати тим озброєнням, яке виготовляють, модернізують та ремонтують підприємства "Укроборонпрому", – констатувала Сад.

Раніше повідомлялося, що "Укроборонпром" налагодив серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів за кордоном, на потужностях однієї з країн-членів НАТО.