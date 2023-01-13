Оптові ціни на автогаз впали до мінімуму з вересня

Оптові партії автогазу за тиждень з 5 по 12 січня подешевшали на 3,7 тис. грн – до 41,56 тис. грн за тонну, цінові пропозиції на цей вид палива були в межах 39-45 тис. грн за тонну.

Востаннє такий рівень оптових цін на автогаз спостерігався на початку вересня, повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На першому з початку року аукціоні "Укргазвидобування", який відбувся 11 січня, автогаз продавали в середньому по 36,1 тис. грн за тонну, що на 1,6 тис. грн менше, порівняно з попередніми торгами 29 грудня.

За даними учасників аукціону, на торгах було реалізовано весь виставлений обсяг, а це трохи більше за 1 500 тонн автогазу.

"На гуртовому ринку газу сталось усе те, чого й очікували. До всього ще й одночасно. Морем зайшло багато кораблів, залізницею зайшов великий обсяг LPG, плюс доїхав і грудневий ресурс", – пояснив зниження цін один із трейдерів.

Нагдаємо, що імпорт LPG у грудні сягнув рекордного обсягу з березня 2022 року і перевищив 100 тис. тонн.

"На трьох аукціонах поспіль вартість автогазу постійно знижується, а на останніх торгах "Укргазвидобування" трейдери закупили ресурс за ціною, що відповідає рівню імпортного газу на кордоні. А попит, як завжди, підвів: із кінця грудня оператори фіксують найнижчий рівень продажів LPG на АЗС", – додав трейдер зі столичного регіону.

Як повідомлялося, на тлі падіння оптових цін найбільші мережі АЗС знизили ціни на автогаз за тиждень майже на гривню за літр.