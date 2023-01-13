Експорт товарів з України за січень-листопад впав на 34%, – Держстат

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-листопаді 2022 року зросло у 2,3 раза порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до $8,52 млрд з $3,64 млрд.

Про це повідомляє Державна служба статистики, передає Інтерфакс-Україна.

За даними Держстату, експорт товарів з України за вказаний період порівняно з січнем-листопадом 2021 року скоротився на 33,6% – до $40,67 млрд, імпорт – на 24,2%, до $49,2 млрд.

Держстат уточнив, що в листопаді порівняно з жовтнем сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 2,6% – до $3,51 млрд, а імпорту – зріс на 2%, до $4,83 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в листопаді 2022 року було негативним і становило $1,32 млрд, тоді як у жовтні 2022 року воно також було негативним – $1,13 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-листопаді 2022 року становив 0,83 (у січні-листопаді 2021 року – 0,94).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 230 країн світу.

Раніше Держстат повідомляв, що зростання споживчих цін в Україні у грудні 2022 року склало 0,7%, порівняно із листопадом, за рік ціни зросли на 26,6%.