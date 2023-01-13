Китай може замінити російське дизпаливо на світових ринках, – Bloomberg

Європейський Союз 2022 року імпортував із Росії близько 220 млн барелів дизельного пального. А оскільки з 5 лютого весь імпорт дизелю з Росії в Європу буде заборонено в рамках санкцій, головним постачальником дизелю замість російських постачань може стати Китай.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Vortexa, передає enkorr.

Як зазначається, європейські країни дуже залежать від російського дизелю. 2021 року понад половину всіх морських постачань дизелю в ЄС і Великобританію йшли з Росії. До грудня 2022 року імпорт скоротився приблизно до 40% завдяки збільшенню постачань із Саудівської Аравії й Індії.

Однією з альтернатив може стати Близький Схід. Національна нафтова компанія Абу-Дабі домовилася про постачання в Німеччину. Індія й США за останні тижні вже збільшили постачання в ЄС.

За даними Vortexa, у січні імпорт дизельного пального й бензину в Європу з США досягне дворічного максимуму. У грудні постачання дизельного пального й бензину з США в Європу досягли 660 тис. тонн – це найвищий обсяг спрямованих у Європу вантажів із вересня 2020 року.

Останніми місяцями різко зросло постачання ДП з Китаю. Попри те, що тільки невелика частина цих вантажів вирушає в Європу, Китай збільшує постачання в сусідні країни. Це може звільнити потужності інших виробників й спрямувати їх у Європу.

Постачання Китаєм дизельного пального в грудні 2022 року досягло найвищого рівня принаймні з 2016 року. Перша квота Китаю на експорт палива на 2023 рік збільшилася майже на 50% порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Кувейт цього року розраховує збільшити поставки дизельного палива в Європу в п’ять разів, до 2,5 млн тонн, або приблизно до 50 тис. барелів на день, щоб допомогти компенсувати скорочення поставок із Росії.

Також повідомлялося, що американські чиновники обговорюють із союзниками нові санкції проти російської нафтової промисловості. Зокрема йдеться про обмеження цін на нафтопродукти, запровадження якого було заплановано на 5 лютого.