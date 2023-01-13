За два тижні Україна експортувала "зерновим коридором" мільйон тонн аграрної продукції
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У 2023 році у межах "зернової ініціативи" вже відправлено перший мільйон тонн української агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.
Зокрема, сьогодні з портів Великої Одеси вийшли 11 суден з 313,5 тисяч тонн агропродукції.
Одразу три балкери прямують до країн Африки. Балкер LadyLitel з 31 тис. тонн пшениці – для Лівії, балкер East Wind 1 з 25 тисячами тонн – для Тунісу, а також балкер Lady Hatice з 11 тисячами тонн продовольства – для Марокко.
Водночас порт "Чорноморськ" пришвартував балкер Antheia, який зафрахтовано Всесвітньою продовольчою програмою ООН для доставки украінської пшениці до Афганістану.
Наразі в одеських портах перебувають під обробкою 17 суден. На них завантажують 519 тисяч тонн української агропродукції.
При цьому "зерновим коридором" рухаються ще 5 суден під завантаження. У Босфорі на інспекцію Спільного координаційного центру очікують 104 судна.
Загалом із 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 644 судна, які експортували 17,3 млн тонн продовольства.
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