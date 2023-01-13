БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1563 відвідувача онлайн
Новини Транспорт
422 0
АЗС (1491) ціни (2970) скраплений газ (1043)

Найбільші мережі АЗС знизили ціни на автогаз за тиждень на гривню за літр

Новини БізнесЦензор Транспорт

газ,азс,сжиженный,газовый,автогаз,баллон

Середня ціна на скраплений газ за тиждень, з 7 по 13 січня, у мережах автозаправних станцій впала на 93 копійки – до 28,4 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Так, на АЗС ОККО і WOG автогаз здешевшав на 1,27 грн і 1,35 грн, до 28,72 і 28,63 грн/л відповідно.

У мережі "Укрнафти" ціна на продукт зменшилась на 55 копійок, до 27,95 грн/л. На станціях "Авіас", KLO, Amic і Chipo цінники встановлено на рівні 27,93 грн/л (-68 копійок), 27,89 грн/л (-88 копійок), 27,69 грн/л (-01,3 грн/л) і 27,37 грн/л (-1,17 грн) відповідно.

Найменше – 2 копійки на літрі пального – втратив автогаз на заправках мережі U.GO, де він наразі коштує найдорожче – 29,34 грн/л. Найбільше він здешевшав – на 1,71 грн – на АЗС UPG, до 27,26 грн/л.

Найдешевше автогаз можна купити на станціях "Авантаж 7", за 25,65 грн/л, де він за тиждень втратив 1 грн.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 