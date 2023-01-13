"Мотор Січ" відкрила представництво у Туреччині, – посол
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У столиці Туреччини Анкарі з’явилося представництво ПАТ "Мотор Січ".
Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар, передає Укрінформ.
"Приміщення для представництва обрали ще у першій половині року й зробили вони це з розрахунку на стратегічну співпрацю саме з Туреччиною. Цей офіс мав би запрацювати на зміцнення зв’язків та співпраці", – зазначив він.
За словами дипломата, турецький ринок і для "Мотор Січі", і для інших підприємств української оборонної галузі є привабливим.
"Сподіваюся, що нове керівництво компанії відстоюватиме проукраїнські позиції та матиме більше можливостей для реалізації проєктів на благо України та в інтересах її оборони", – додав Бондар.
Як повідомлялося, 23 жовтня СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Наступного дня суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.
Наказом Верховного головнокомандуючого на початку листопада стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.
Наприкінці листопада наказом міністра оборони новим гендиректором "Мотор Січі" призначений Олексій Нікіфоров. Наглядову раду підприємства очолив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.
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