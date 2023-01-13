Рада позбавила мандата Медведчука і ще чотирьох народних депутатів
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Верховна Рада проголосувала за позбавлення мандатів народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна та Андрія Аксьонова. Останнього – за власною заявою.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
За його словами, за позбавлення мандатів через втрату громадянства указаних нардепів проголосували так:
- щодо Віктора Медведчука – 320 голосів;
- Тараса Козака – 317 голосів;
- Андрія Деркача – 314 голосів;
- Рената Кузьміна – 319 голосів.
За складання повноважень народного депутата Аксьнова проголосували 294 нардепів.
Як повідомлялося, 10 січня президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про припинення громадянства України чотирьох народних депутатів: Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука.
Медведчука затримали 12 квітня після того, як він утік з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого. У 2021 році спецслужба оголосила кілька підозр Медведчуку. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.
21 вересня 2022 року в межах обміну з Росією вдалося звільнити 215 українських військових, серед них і 10 іноземців. Москві натомість віддали Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.
Водночас наприкінці вересня 2022 року правоохоронці заочно повідомили народному депутату України III-IX скликань Андрію Деркачу про підозру у державній зраді та незаконному збагаченні. Через те, що він переховується від слідства, його оголосили в розшук.
Також нагадаємо, що у жовтні 2022 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді народному депутату від партії "ОПЗЖ" Ренату Кузьміну. За даними слідства, депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.
Тараса Козака, який втік з України, звинувачують у держзраді ще з травня 2021 року. Його також звинувачують у замаху на розграбування національних ресурсів у Криму. СБУ має дозвіл на затримання Козака з травня 2021 року.
Будь ласка, зачекайте...
https://petition.president.gov.ua/petition/175552?fbclid=IwAR1-lS97mIWnVbqENtyU2uwuXA4EEw3LTCog46rciulMVf3Y1my5beX1C2U
Більше відкритих зрадників - лише в ОПЗЖ, які досі засідають у ВР та голосують у коаліції зі слугами. І, до речі, мають другу за величиною, після слуг, фракцію у BP.
Ви спробуйте Бойка та Шуфрича позбавити депутатства.
Автопарк агентури рашистів ***** завчасно був перегнаний у надійні місця довіреними особами, щоб майбутні послиці та масажистки з прес-с§4ари могли і далі масажувати соснами по корабельному …
Мабуть, керівник апарату ВРУ пильную за правовою стороною цього питання???
Автівки передані не десь там військовим на Фронт, а в надійні руки… тітушкам….чи «мама любіт биструю єзду»….
Поки Кушнарьову похорони влаштовували, його майно дивно випаровувалося, усе ….
Слідкуймо за руками…
@saniolli
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6 ч
Під час війни найрейтинговіший канал країни 1+1 належить особам, позбавленим громадянства. Канал, що має вирішальний вплив на політику і вибори президента зокрема, належить громадянам інших країн, злочинцям Коломойському і Медведчуку. І це вигідно владі. Не вигідний - Порошенко
А зараз ВОЛАЮТЬ І КРИЧАТЬ, що в усьому винний ЗЕЛЕНСЬКИЙ бо став не їхнім паханом- ПРЕЗИДЕНТОМ...!!!
А зараз ХТО ВОНИ...???
Мільярдери та нев**бенні "меценати філянтропи"....???!!!
УКРАЇНЦІ 100% знають ОДНОГО "ЯСКРАВОГО режисера-злодія ЗАСНОВНИКА" партій та їх сателітів, який народжував з 10 їх з 1998 по 2019 роки, як свиноматка поросят і досих пір цей п**дар не може ніяк ЗАСПОКОЇТИСЯ...!!!