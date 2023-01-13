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ВР (2528) Деркач Андрій (24) Кузьмін (10) Медведчук (307) Козак (39) Аксьонов Андрій (1)

Рада позбавила мандата Медведчука і ще чотирьох народних депутатів

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медведчук

Верховна Рада проголосувала за позбавлення мандатів народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна та Андрія Аксьонова. Останнього – за власною заявою.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, за позбавлення мандатів через втрату громадянства указаних нардепів проголосували так:

  • щодо Віктора Медведчука – 320 голосів;
  • Тараса Козака – 317 голосів;
  • Андрія Деркача – 314 голосів;
  • Рената Кузьміна – 319 голосів.

За складання повноважень народного депутата Аксьнова проголосували 294 нардепів.

Як повідомлялося, 10 січня президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про припинення громадянства України чотирьох народних депутатів: Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука.

Медведчука затримали 12 квітня після того, як він утік з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого. У 2021 році спецслужба оголосила кілька підозр Медведчуку. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

21 вересня 2022 року в межах обміну з Росією вдалося звільнити 215 українських військових, серед них і 10 іноземців. Москві натомість віддали Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

Водночас наприкінці вересня 2022 року правоохоронці заочно повідомили народному депутату України III-IX скликань Андрію Деркачу про підозру у державній зраді та незаконному збагаченні. Через те, що він переховується від слідства, його оголосили в розшук.

Також нагадаємо, що у жовтні 2022 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді народному депутату від партії "ОПЗЖ" Ренату Кузьміну. За даними слідства, депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

Тараса Козака, який втік з України, звинувачують у держзраді ще з травня 2021 року. Його також звинувачують у замаху на розграбування національних ресурсів у Криму. СБУ має дозвіл на затримання Козака з травня 2021 року.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+4
120 депутатів із партії "Слуга народу" перейшли на бік окупантів і віддано їм служать.
Більше відкритих зрадників - лише в ОПЗЖ, які досі засідають у ВР та голосують у коаліції зі слугами. І, до речі, мають другу за величиною, після слуг, фракцію у BP.
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13.01.2023 14:00
+2
Всіх депутатів от ЗаЖОП треба позбавити мандатів. Є петиція з цього приводу:
https://petition.president.gov.ua/petition/175552?fbclid=IwAR1-lS97mIWnVbqENtyU2uwuXA4EEw3LTCog46rciulMVf3Y1my5beX1C2U
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13.01.2023 13:53
+2
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13.01.2023 13:56
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Всіх депутатів от ЗаЖОП треба позбавити мандатів. Є петиція з цього приводу:
https://petition.president.gov.ua/petition/175552?fbclid=IwAR1-lS97mIWnVbqENtyU2uwuXA4EEw3LTCog46rciulMVf3Y1my5beX1C2U
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13.01.2023 13:53 Відповісти
120 депутатів із партії "Слуга народу" перейшли на бік окупантів і віддано їм служать.
Більше відкритих зрадників - лише в ОПЗЖ, які досі засідають у ВР та голосують у коаліції зі слугами. І, до речі, мають другу за величиною, після слуг, фракцію у BP.
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13.01.2023 14:00 Відповісти
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13.01.2023 13:56 Відповісти
Офіс презедента відмазує від покараня ригів
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13.01.2023 15:43 Відповісти
Можна ще Леніна, Сталіна та ***** позбавити чогось такого, що їм вже не треба.

Ви спробуйте Бойка та Шуфрича позбавити депутатства.
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14.01.2023 02:56 Відповісти
Шуфричу при цьому обов'язково дати пзди (навіть не обговорюється).
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16.01.2023 08:05 Відповісти
В будь-якій ситуації це потрібно робити першим ділом.
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16.01.2023 08:13 Відповісти
Де провадження та процесуальні дії по цій держиморді, яку допитало та з якої вибило все лайно СБУ? Невже він переконав, що непідсудний ідіот та його просто так відпустили)
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14.01.2023 03:29 Відповісти
А де ж тепер харчеваться буде уся челядь з помічниць, радниць, обслуги та охорони ворогів України???
Автопарк агентури рашистів ***** завчасно був перегнаний у надійні місця довіреними особами, щоб майбутні послиці та масажистки з прес-с§4ари могли і далі масажувати соснами по корабельному …
Мабуть, керівник апарату ВРУ пильную за правовою стороною цього питання???
Автівки передані не десь там військовим на Фронт, а в надійні руки… тітушкам….чи «мама любіт биструю єзду»….
Поки Кушнарьову похорони влаштовували, його майно дивно випаровувалося, усе ….
Слідкуймо за руками…
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14.01.2023 17:54 Відповісти
КиївМіськБудда

@saniolli

·

6 ч

Під час війни найрейтинговіший канал країни 1+1 належить особам, позбавленим громадянства. Канал, що має вирішальний вплив на політику і вибори президента зокрема, належить громадянам інших країн, злочинцям Коломойському і Медведчуку. І це вигідно владі. Не вигідний - Порошенко
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14.01.2023 18:38 Відповісти
А КУДА ПОДІЛАСЯ УСЯ ІНША ПЕРЕКРАШЕНА ЗЛОДІЙСЬКА П*ДАРАСНЯ з сдпу о, соціалістичної , комуністичної, ригів, нашої україно-кишені, ригів та опзж та злодії режисери-ЗАСНОВНИКИ цих партій, які у першу чергу мають висіти НА ФЛАГШТОКАХ на Софіївській площі КИЄВА привязані за ЯЙЦЯ за те що їх організовані злочинні угрупування у владі ГРАБУВАЛИ УКРАЇНУ 30 років і ПРИХВАТИЗОВУВАЛИ ЇЇ БЮДЖЕТОУТВОРЮЮЧІ, ЕКОНОМІЧНО НАДРЕНТАБЕЛЬНІ ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА виводячи їх у тінь своїх організованих злочинних угрупувань, а прибутки на офшорні рахунки..!!!

А зараз ВОЛАЮТЬ І КРИЧАТЬ, що в усьому винний ЗЕЛЕНСЬКИЙ бо став не їхнім паханом- ПРЕЗИДЕНТОМ...!!!

А зараз ХТО ВОНИ...???
Мільярдери та нев**бенні "меценати філянтропи"....???!!!

УКРАЇНЦІ 100% знають ОДНОГО "ЯСКРАВОГО режисера-злодія ЗАСНОВНИКА" партій та їх сателітів, який народжував з 10 їх з 1998 по 2019 роки, як свиноматка поросят і досих пір цей п**дар не може ніяк ЗАСПОКОЇТИСЯ...!!!
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16.01.2023 00:49 Відповісти
 
 