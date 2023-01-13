Україна може створити логістичний хаб для зберігання зерна у Гані

Під час зустрічі міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського зі своїм колегою з Гани Овусу Афрії Акото сторони розглянули питання щодо започаткування спільного логістичного хабу для зберігання продовольства.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Зазначається, що такий хаб дозволить зберігати якісне зерно, сприятиме прогнозованості збуту та стабілізації ціни на продовольство.

Учасники зустрічі також домовилися детальніше розглянути можливість реалізації спільного українсько-африканського проєкту у сфері логістичної кооперації.

У міністерстві нагадали, що Республіка Гана – третя країна, яку відвідала делегація у межах офіційного візиту до країн Африки.

Як повідомлялося, Україна також розглядає Сенегал та Нігерію для створення зернових хабів в Африці.