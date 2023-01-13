У Раду внесли законопроєкти про скасування податків на ввезення безпілотників та тепловізорів

У Верховну Раду внесли законопроєкти щодо сприяння ввезенню в Україну та звільнення від ПДВ та мита безпілотних літальних апаратів та інших товарів на період воєнного стану.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"У парламент внесено законопроект №8360 та №8361 щодо сприяння ввезенню та звільнення від ПДВ та мита: коптерів, тепловізорів, коліматорів та приладів нічного бачення", – зазначив він.

За його словами, народні депутати проситимуть розглянути відповідні зміни за максимально швидкою процедурою.

Наразі тексти проєктів на сайті ВР відсутні.

Як повідомлялося, раніше Железняк із посиланням на дані Митної служби зазначав, що за 2022 рік з початку повномасштабної війни в Україну офіційно ввезли лише 657 дронів, за які сплачено ПДВ та мито. Усі інші безпілотники були завезені як гуманітарна допомога та допомога військовим.