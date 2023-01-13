Окупанти змінили юридичну адресу Запорізької АЕС

У "Росатомі" змінили юридичну адресу окупованої Запорізької АЕС, фейково "перепідпорядкувавши" її Москві.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Таким чином, окупанти вкотре намагаються підкреслити приналежність Запорізької АЕС до РФ, проте подібні дії аж ніяк не змінюють юридичного статусу станції. І скільки б рашисти не намагались ототожнювати ЗАЕС із Росією, увесь цивілізований світ вважає станцію тимчасово захопленою та вимагає повернути її під контроль України", – наголосили в компанії.

У компанії наголошують, що російські військові на тимчасово окупованій території України "віджимають" в енергодарців рухоме та нерухоме майно і, прикриваючись потребами російської армії, рейдерять місцеві підприємства, щоб набити власні кишені.

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Нагадаємо, 5 жовтня російський президент Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії вже створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

Пізніше колишній заступник головного інженера Запорізької АЕС Юрій Чернічук, який перейшов на роботу до окупантів заявив, що окуповану Запорізьку АЕС залишили близько 50% персоналу, тобто понад 5 тис. осіб.