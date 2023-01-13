Попри енергокризу економіка Німеччини в 2022 році зросла на 1,9%

У 2022 році економіка Німеччини показала кращі результати, ніж очікувалося.

Про це пише Spiegel із посиланням на дані Федерального статистичного відомства, передає Європейська правда.

Відповідно до первинної оцінки, незважаючи на різке зростання цін на енергоносії, рекордну інфляцію та проблеми з постачанням, валовий внутрішній продукт (ВВП) Німеччини зріс на 1,9% порівняно з попереднім роком. Економісти в середньому очікували дещо меншого показника.

У 2021 році економіка Німеччини зросла на 2,6%.

На думку економістів, рецесія, якої побоюються в 2023 році, буде порівняно м'якою, з падінням ВВП менше одного відсотка. Деякі інститути навіть очікують незначного економічного зростання через те, що держава позбавляє приватних осіб і компанії мільярдних витрат на дорогі енергоносії.

Цілком ймовірно, що це також призведе до збільшення дефіциту державного бюджету у 2023 році. За розрахунками економістів, федеральний бюджет, бюджети земель, місцеві та фонди соціального страхування витратили більше коштів, ніж отримали минулого року.

Тим не менш, після двох пандемічних років Німеччина, ймовірно, знову буде дотримуватися європейського боргового правила з дефіцитом державного бюджету на рівні близько 2%: Європейський пакт про стабільність і зростання дозволяє країнам ЄС мати дефіцит бюджету не більше 3% і загальний борг не більше 60% номінального ВВП.

Країни ЄС тимчасово призупинили дію цих правил через дорогі програми коронавірусної допомоги. Планується, що пакт знову почне діяти на регулярній основі з 2024 року.