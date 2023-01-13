Ахметов зацікавився придбанням колишнього металургійного комбінату групи ІСД в Угорщині, – ЗМІ

Група "Метінвест" виявила зацікавленість у придбанні меткомбінату Dunaferr в Угорщині і вже звернулася до уряду цієї країни.

Про це пише GMK Center, із посиланням на Agrus.Media.

Як пише видання, у листі прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану гендиректор групи "Метінвест" Юрій Риженков зазначив, що Dunaferr все ще розглядають "як потенційне цінне доповнення до групи".

Як зазначається, меткомбінат може забезпечити низку синергій для української компанії та відповідає її стратегії, даючи змогу повністю використовувати власну сировину – залізорудний концентрат, окатиші та коксівне вугілля. Окрім того, європейський актив забезпечить "Метінвесту" власне постачання слябів для переробних активів.

Українська компанія вже проводила комплексну незалежну перевірку (due diligence) Dunaferr у 2018-2019 роках.

У пресслужбі "Метінвест" наголосили, що компанія "вважає за потрібне стежити за ситуацією навколо Dunaferr". Адже в Угорщині розпочалася процедура ліквідації цього меткомбінату, який був одним із найбільших і найближчих до України споживачів вугілля та ЗРС.

"Метінвест" є чи не єдиною у Європі компанією, яка завдяки вдалій географії та власному виробництву ЗРС може забезпечити безперервну завантаженість Dunaferr і вберегти комбінат від ліквідації, а його робітників – від втрати роботи. Саме тому група виявляє певний інтерес до комбінату Dunaferr", – зазначили в компанії.

Крім того угорське підприємство входило у склад української корпорації ІСД.

У придбанні угорського комбінату також зацікавлена британська Liberty Steel.

У грудні 2022 року муніціпальний суд Будапешту ухвалив рішення ліквідувати угорський ISD Dunaferr, меткомбінат отримав тимчасову адміністрацію. Водночас, Тамаш Пінтер, мер Дунауйвароша, де розташований завод, звернувся до уряду з проханням взяти підприємство під контроль, назвавши малоймовірним втручання приватного інвестора.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" Ріната Ахметова (71,24%) та "Смарт-Холдинг" Вадима Новінського (23,76%), які спільно управляють компанією.