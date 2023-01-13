"Укренерго" очікує на зменшення споживання у вихідні через потепління по всій країні

Станом на 11:00 13 січня споживання електроенергії знаходиться на рівні вчорашнього дня – в енергосистемі зберігається дефіцит потужності, особливо виражений у ранковий та вечірній максимуми споживання. Утім, вихідними очікується потепління по всій Україні, тож прогнозується зменшення споживання.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що наразі для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 02:00 до 24:00", – йдеться у повідомленні.

"Кожний оператор системи розподілу у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.

Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення", – пояснили в компанії.

Як нагадали в "Укренерго", загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі. Крім цього, ворогом тимчасово окуповані низка електростанцій, які виробляли електроенергію для українців, серед яких найбільша Запорізька АЕС, потужності якої могли б у повній мірі покрити потребу в електроенергії.

"Укренерго", виробники електроенергії та оператори систем розподілу постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених ракетними та безпілотними атаками ворога, додали в компанії.