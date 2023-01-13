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В Україні запускають новий інформаційний телеканал. Він належатиме бізнесмену Кропачову

Новини БізнесЦензор Технології

віталій,кропачов

В Україні запускають новий загальнонаціональний інформаційний канал Ukrainian World News, його власником та інвестором став бізнесмен Віталій Кропачов.

Про це виданню "Детектор Медіа" повідомив технічний директор майбутнього телеканалу Дмитро Скидан.

"Це залежатиме від багатьох факторів, але попередньо дата запуску – 22 січня", – зазначив він.

У 2022 році Кропачов викупив ліцензію на цифрове мовлення 4 каналу. Невдовзі після продажу ліцензії майно 4 каналу було заарештоване, адже власник каналу нардеп Олексій Ковальов перейшов на бік РФ.

Генеральною продюсеркою нового каналу буде Ольга Гіржева, яка з 2018 року була головною редакторкою телеканалу NewsOne. Зокрема й тоді, коли канал купив соратник Віктора Медведчука Тарас Козак.

У команді також будуть працювати вихідці з каналу 112, додав Скидан. Сам він також працював техдиректором каналу "112 Україна" до його закриття у 2021 році.

"Ніхто не буде сперечатися, що цей канал із моменту свого запуску до його продажу Медведчуку, тобто до 2017 року, був каналом, який заклав основи сучасного новинного формату в Україні. Логічно, що ми хочемо запросити спеціалістів із цього каналу", – заявив він.

Студія майбутнього каналу розташована в Києві біля станції метро "Нивки".

Кропачова раніше називали "смотрящим" за вугільною галуззю від групи колишнього нардепа Ігоря Кононенка ("Блок Петра Порошенка").

Після зміни влади у 2019 року він зацікавився медіабізнесом, придбавши ТОВ "Інфо24", яке володіє ліцензією на супутникове мовлення з логотипом "ТВі" та ТОВ "ТРК "Погода ТБ"", яке володіло ліцензією телеканалу Business на цифрове ефірне мовлення в мережі "Зеонбуду".

У тому ж 2019 році Кропачов купив канал "Так TV", який має супутникову ліцензію, оформлену на компанію ТОВ "Так ТВ центр плюс". У грудні 2021 року, він придбав компанію "Ера продакшн".

У 2010-2014 роках він був депутатом Донецької облради, входив до фракції "Партії регіонів".

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+41
навіщо тиражувати різні сорти лайна. вам мало телемарафону, арестовича і трухи? у людей мізки вже запудрені від цих помиїв
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13.01.2023 11:10
+36
Клоуну мало ЗЕмарахвону, а ви сидіть без світла.
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13.01.2023 11:04
+33
Еще одна донецкая рыговская морда решила больше не прятаться и начать работать против Украины. Ну а «новости», так это ж бла-бла-бла для прикрытия. Слышали мы уже онецкие новости про «повстанцев», «протестующих», «призывы гудеть»…
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13.01.2023 11:18
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Клоуну мало ЗЕмарахвону, а ви сидіть без світла.
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13.01.2023 11:04 Відповісти
Більше каналів - бридких і однакових...
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13.01.2023 11:45 Відповісти
Я вірно розумію по тексту, знову буде винен Порошенко?
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13.01.2023 14:55 Відповісти
смотрю на фото этого "чесного" и "безпрЫнцЫпного " бизнесмена и кажется,что на фото "патриот" медведчук
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14.01.2023 09:40 Відповісти
Спрут Ze🤢ОБОРОТНЯ + ОПЗЖопа = ********* и бульбосьан ,а вам 73% легковерных - сказочки про МАЙБУТНЕ в ЕС и НАТО , ВОСХВАЛЕНИЕ БОНЕВТИКА ДЕРЬМАКА героев на полях сражений -Кошевого и паровознюка🤮
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14.01.2023 11:41 Відповісти
навіщо тиражувати різні сорти лайна. вам мало телемарафону, арестовича і трухи? у людей мізки вже запудрені від цих помиїв
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13.01.2023 11:10 Відповісти
А звізду медведчуковського вана "бєндєровци єщє за всьо отвєтят", яка зараз в бігах в рашці, візьмуть?
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13.01.2023 11:37 Відповісти
Так це теж новий телеканал Зеленського, який буде в телемарафоні
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13.01.2023 12:03 Відповісти
Ось це-наразі,бо стадо хаває інфогівно ,як ті свині помиї, аж по підборіддю тиче.
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13.01.2023 11:17 Відповісти
Еще одна донецкая рыговская морда решила больше не прятаться и начать работать против Украины. Ну а «новости», так это ж бла-бла-бла для прикрытия. Слышали мы уже онецкие новости про «повстанцев», «протестующих», «призывы гудеть»…
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13.01.2023 11:18 Відповісти
і з ким зараз цей "патріот"? хто знає?
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13.01.2023 11:19 Відповісти
Звичайно з Зеленими)
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13.01.2023 11:22 Відповісти
вони в усіх владах і в нормі, питання хто з ними...(
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13.01.2023 11:22 Відповісти
« чего изволите» 👅👅ЧЛЕНОГРАЙ обьективных журналистов НЕ ДЕРЖИТ , только работающих на его «ВЯЛИЧИЕ»
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14.01.2023 11:45 Відповісти
Що тут сказати.На каналі будуть ті самі колаборанти 112 каналу ,тільки перевзуті і скоріш за все зеленого окрасу.Тобто те саме лайно що було колись, тільки вид збоку.
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13.01.2023 11:20 Відповісти
Завдяки старанням олігархів наше телебачення перетворено в совєцьку газєту "Правда". Тепер телевізор годиться лише для того щоб в нього сільодку загортати. Якщо цей канал з'явиться в Зєлємарафоні, то він не вартий щоб на нього витрачати дефіцитну електроенергію і час.
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13.01.2023 11:23 Відповісти
Як не дивно, але поки канали цих самих олігархів працювали самостійно, без втручання влади на низ народились й були дуже популярні політичні ток шоу на яких ми бачили різні точки зору й з підтримкою патріотичної опозиції, акцій протестів, висвітлюванням злочинів корупціонерів, а коли влада втручалась у їх роботу, наприклад, у період правління Януковича, або зараз, то завжди бачили або одномаїття Антимайдану з прикриттям опозиційних висловлювань, чи телемарафонів на яких лише прославляється провладна політична сила і знов таки ллється бруд на патріотичну опозицію. То щось не так вже очевидно, що то саме олігархи щось з ТВ коять, швидше ті, хто ніби з ними бореться, а на ділі лише вимагає щоб вони більше з владою ділилися, бо інакше припишуть їх к "ворогам народу" як у часи Сталіна, або на Рашці зараз при Путіні!!!
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13.01.2023 14:48 Відповісти
І майже всі канали як тоді так і зараз дебілізували народ тупими шоу, рекламою, кацапськими антиукраїнськими серіалами і заказушними то-шоу з обсиранням опонентів.
А результатом роботизомбоящика став прихід до влади зека, а потім клоуна, які мало не впарили Україну кацапам.
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13.01.2023 15:15 Відповісти
Ну, на українських корисних копалинах можливо і не один інформаційний канал для своїх цілей запускати((((( огидні створінн
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13.01.2023 11:29 Відповісти
На яких "копалинах" був створений "Fridom"?! Обійшлись просто державним бюджетом за рахунок громадян України замість підтримки обороноздатності країни!!! На виході ТВ продукт фуфло, зате величезна сума грошей пішла у прірву!!! Аби прикрасити це лайно використовують продукти ICTV "Громадянська оборона" та "Антізомбі", до створення яких "Fridom" не має НІЯКОГО відношення, використовують НА ШАРУ, а творці цих передач заробляють лише на YouTube та пожертвах небайдужих глядачів!!!
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13.01.2023 14:55 Відповісти
Так, на всі канали держбюджету не вистачає! Держбюджет для особонаближених-95
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13.01.2023 18:45 Відповісти
"вихідці" це саме про них...
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13.01.2023 11:31 Відповісти
Чергове паскудство вилізло.
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13.01.2023 11:45 Відповісти
Складається враження, що «рука мАскви» нікуди з України не пішла .
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13.01.2023 12:22 Відповісти
Чому "враження"? Так воно і є. Тільки сліпий цього не помітить.
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13.01.2023 20:29 Відповісти
вы думали отдали медведчука и забыли? неа. он как горох еще вам вернется(по мотивам квартала95)
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13.01.2023 12:27 Відповісти
Ще один нєпотопляємий. Колись при Янику копанки на Донбасі кришував. Потім при Порошенку примазався до Кононенка і теж непогано себе чухав. Тепер буде промосковські кАнали воскрешати і з них Зє прославляти. Непогана кар'єра для середньої руки рекетира.
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13.01.2023 12:27 Відповісти
На хрена? Що Корпачов, що Ковальов, "какая разница".
Краще б Прямий відкрили!!
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13.01.2023 12:50 Відповісти
Зате опозиційні канали закриють - це святе, раптом в когось мізки просвітліють
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13.01.2023 12:54 Відповісти
хваворит дермак пообіцяв Зєлі зробити її новим фюрером...
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13.01.2023 12:55 Відповісти
Ну, єрмачок хоче за спиною найвеличнішого творити свої чорні справи... От тільки Зе це не потрібно - бо ж він уже в історії. Краще вчасно відійти, доки не скрутили у баранячий ріг і не змішали з гівном... Може, дійде!...
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13.01.2023 14:10 Відповісти
Угу, вляпався в історію...
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13.01.2023 15:01 Відповісти
Чергова ху#ня, яку треба буде спалити.
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13.01.2023 13:01 Відповісти
Ну і як тут без ненормативної лексики?
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13.01.2023 13:13 Відповісти
Суки во время войны единый телемарафон УКраины вещает на русском.
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13.01.2023 13:15 Відповісти
То, для щелепозвихнених та українсько глугих еліт.
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13.01.2023 15:04 Відповісти
опзжопа рулить.
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13.01.2023 13:26 Відповісти
Ну тут нужно признать, что беспринципные менеджеры всегда востребованы бизнесом. И не только в медиа бизнесе...
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13.01.2023 13:27 Відповісти
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13.01.2023 13:33 Відповісти
Шановне панство, підпишіть петицію про видалення ЗаЖОПників з Верховної Ради.
https://petition.president.gov.ua/petition/175552?fbclid=IwAR1-lS97mIWnVbqENtyU2uwuXA4EEw3LTCog46rciulMVf3Y1my5beX1C2U
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13.01.2023 13:36 Відповісти
Хде деньгі взяла ,Зін?
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13.01.2023 13:43 Відповісти
Не, ну а что, антиукраинская шобла из всяких Ньюзванов и 112-х без работы сидит, нужно же помочь, СВАИХНЕБРАСАЕМ😂😂😂
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13.01.2023 13:54 Відповісти
#сваіхпацановнєбрасаєм, да, зелені довбойоби?
Коли ви вже здохнете, гниди з партії ********** регіона!
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13.01.2023 14:34 Відповісти
Не раніш аніж від влади підуть "слуги" що використовують досвід "регіоналів" у боротьбі з опозицією та беруть гроші у тих самих, що годували біло-блакитних!!!
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13.01.2023 15:03 Відповісти
Вся ця показова боротьба з колобарантами лише фількіна грамота, бо головні колаборанти що з руки кормили антиукраїнську пропаганду в Україні ж на волі та процвітають, навіть розширюють свій бізнес знов повертаючись у медійний простір який "слуги" намагаються повністю звільнити від патріотичних, але опозиційних до нинішнього керівництва України ТВ каналів. Все робиться в очевидь так само, як це робилось заради узурпації влади на Рашці та у Білорусі!!! Якщо не будемо цьому чинити супротив, то отримаємо те саме, що зараз є у країні що напала на Україну та у тій, що підтримує у цьому Кремль!!!
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13.01.2023 15:01 Відповісти
Опять лугандоновско-рыговская пропаганда? Зеля, вот на яух ты это допускаешь? Шо рыг кому надо денег занёс??? Иначе и не подумаешь. Рыг он и есть рыг, тем более из луганды, им навсегда и останется!!! Всегда смеюсь, когда на фотках о задержании СБУ или МВС рашистских шпионов, предателей или калаборантов, арестованным на фото старательно закрашивают морды. Зачем? Думаете ещё исправятся??? Вот так же и этот рыг - владелец шахт, угля и медиа уже не исправится никогда и предаст в любой момент…..
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13.01.2023 17:03 Відповісти
нэ трэба ля-ля , вже нажралысь аж тошныть --- КЛЫЧКО НАШ ПРЭЗЫДЭНТ --- наступный
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13.01.2023 19:57 Відповісти
Піаніст створює черговий промосковський канал, котрий буде вимивати мозок пересічному українцю на кшталт тєлємарафєту. вава-піаніст у своїй диктатурі влади вирішив переплюнути пуйла?
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13.01.2023 20:23 Відповісти
Тобто, для ОПЗЖ все, що завгодно.
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14.01.2023 02:58 Відповісти
Зелене падло з натхненням створює зомбоящик бо готується до наступних виборів. Ця недоразвинута особа збирається правити вічно. Він створює ще одну паРашу - країну проти якої ми зараз боремось. Так "какая разніца"? - бути під паРашею, чи мати над собою такого же ублюдочного диктатора. Різниця тільки в тому що цей, мабудь, вже навчився вимовляти "паляниця".
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14.01.2023 09:32 Відповісти
 
 