Попри війну експорт ІТ-послуг зріс до $6,6 мільярда, – "Опендатабот"

За 11 місяців 2022 року експорт товарів та послуг впав на 29% – з $73,2 млрд до $52,2 млрд. Найбільше скоротився експорт товарів – на 34%, експорт послуг постраждав менше –11%. У порівнянні з минулим роком частка експорту послуг збільшилась з 22% до 28%.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що здебільшого невеликим відсотком падіння експорт послуг зобов’язаний ІТ – фактично, єдиній сфері, яка виросла у 2022. Лише у листопаді цей сегмент виріс на 8% за місяць. Загалом за 11 місяців ІТ-сектор заробив на експорті на 7% більше, ніж за відповідний період торік: $6,6 млрд проти $6,2 млрд.

Частка ІТ в експорті товарів та послуг збільшилась з 8% торік до 13% у 2022. При цьому, частка ІТ складає майже половину (45%) всього експорту послуг. Для порівняння, у 2021 цей показник сягав 37%.

За 11 місяців цього року дохід від експорту ІТ-послуг навіть перевищив дохід від однієї з основних прибуткових галузей експорту – експорту металів – майже на $1 млрд.