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Попри війну експорт ІТ-послуг зріс до $6,6 мільярда, – "Опендатабот"

Новини БізнесЦензор IT

іт,іт-експорт

За 11 місяців 2022 року експорт товарів та послуг впав на 29% – з $73,2 млрд до $52,2 млрд. Найбільше скоротився експорт товарів – на 34%, експорт послуг постраждав менше –11%. У порівнянні з минулим роком частка експорту послуг збільшилась з 22% до 28%.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що здебільшого невеликим відсотком падіння експорт послуг зобов’язаний ІТ – фактично, єдиній сфері, яка виросла у 2022. Лише у листопаді цей сегмент виріс на 8% за місяць. Загалом за 11 місяців ІТ-сектор заробив на експорті на 7% більше, ніж за відповідний період торік: $6,6 млрд проти $6,2 млрд.

Частка ІТ в експорті товарів та послуг збільшилась з 8% торік до 13% у 2022. При цьому, частка ІТ складає майже половину (45%) всього експорту послуг. Для порівняння, у 2021 цей показник сягав 37%.

За 11 місяців цього року дохід від експорту ІТ-послуг навіть перевищив дохід від однієї з основних прибуткових галузей експорту – експорту металів – майже на $1 млрд.

Автор: Юлiя Недашківська
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Ну і де ті всі коментатори які заявляли що економіка тримається тільки на експорті агропродукції? І що ваше ойті нічого не варте? Уважно читаємо статтю і вдивляємось в цифри.
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13.01.2023 12:09 Відповісти
Примарилось мабуть, айті давно була 3ю галуззю, а тепер 2га. До 25-26 мала б стати першою, але ж Гетьманцнв приде, порядок наведе і стане 4ю.
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13.01.2023 13:55 Відповісти
Зара Гетьманцев приде покращити Ай Ті і зростання припинеться, не досягши кілткості айтішників маленького Ізраілю. Бо зростання надходження податків на 16-25% на рік це погано, треба взять всьо і подєліть влупивши великі податки.
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13.01.2023 13:52 Відповісти
 
 