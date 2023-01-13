Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти латвійської компанії, пов’язаної з російським букмекером 1xBet

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про запровадження економічних санкцій проти юридичної особи Royal Pay Europe, пов’язаної з російським букмекером 1xBet.

Відповідний указ глави держави №14/2023 опублікований на сайті Офісу президента.

Зокрема, санкції протягом п'яти років передбачають блокування активів, заборону на виведення капіталів за межі України, припинення виконання фінансових та економічних зобов'язань, заборону на участь у приватизації та оренді державного майна.

На сайті компанії зазначається, що Royal Pay є брендом, що об'єднує групу компаній, які надають широкий спектр послуг у галузі електронної комерції, зокрема послуги з обробки електронних платежів; ефективні комплаєнс системи та оптимізацію фінансових рішень.

Як пише "Суспільне", зареєстрована компанія у столиці Латвії Ризі. Однак за даними ЗМІ, Royal Pay належить росіянину з кіпрським паспортом Сергію Кондратенку, а також пов'язана з російським букмекером 1xBet.