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Росія (11635) санкції (3445) США (4307)

У Держдепі США анонсували нові санкції проти РФ найближчими тижнями

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сша,держдеп,держдепартамент

Найближчими тижнями США оголосять нові санкції, які позначаться на спроможності РФ на полі бою та у фінансовому плані.

Про це повідомив координатор Держдепартаменту з питань санкцій, посол Джеймс О’Браєн, передає пресслужба Офісу президента України.

Під час зустрічі з очільником ОП Андрієм Єрмаком посол наголосив, що робоча група в Державному департаменті США, яка налічує близько 30 членів, детально вивчає всі матеріали, передані українським урядом і групою Єрмака-Макфола.

За його словами, нині завершується робота за низкою важливих напрямів, і найближчими тижнями очікується оголошення нових санкцій.

"Щодо визначення пріоритетних сфер, у яких насамперед впроваджуватимуться обмеження, то Джеймс О’Браєн зазначив, що орієнтиром буде те, як ці санкції позначаться на спроможності Росії на полі бою та у фінансовому плані.

Також важливо, чи скоювала особа злочини проти українських громадян, зокрема дітей, чи була залучена до анексії територій України, чи пропагувала це", – йдеться у повідомленні.

Крім того, він висловився на підтримку ініціативи щодо проведення санкційного саміту.

За результатами зустрічі сторони домовилися продовжити тісний діалог та координацію процесу впровадження санкцій.

Автор: Юлiя Недашківська
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