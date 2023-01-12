Литва передасть Україні обладнання для боротьби з дронами, – Науседа

Литва збирається надати Україні обладнання для боротьби з дронами, а також збільшити їх виробництво.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа на пресконференції за підсумками саміту "Люблінський трикутник" у Львові, передає Укрінформ.

"Ми можемо радіти з того, що зенітні установки малої дальності L-70 і необхідні боєприпаси незабаром надійдуть в Україну. Це постійна допомога, яку Литва надає Україні, і я не сумніваюся, що цього року ми зможемо надати низку антидронів, які цінуються українськими солдатами та які досягають значних результатів на полі бою", – сказав Науседа.

Він пояснив, що можливості Литви з виробництва антидронів нині дуже обмежені й мають бути збільшені, що потребує організаційних рішень та інвестицій. При цьому Науседа висловив сподівання, що це буде зроблено цього року, оскільки антидрони потрібні не лише Україні, а й литовській армії.

"Вже цього року заплановано 40 млн євро, і я не сумніваюся, що цю суму буде збільшено в разі потреби. Ця сума призначена не лише для відродження потужностей місцевої промисловості, а й для приєднання до міжнародних фондів та ініціатив з метою закупівлі зброї для українських солдатів", – наголосив литовський президент.