Рада проголосувала за вихід України з угоди про вирішення господарських спорів у СНД
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Верховна Рада прийняла закон "Про вихід з Угоди про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності".
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
За прийняття відповідного урядового законопроєкту №0162 в цілому проголосували 322 народних депутати,
"Законопроєкт передбачає виконання внутрішньодержавної процедури, необхідної для виходу України з угоди, положення якої передбачають можливість безпосередніх зносин між судами та іншими органами держав - учасниць СНД, у зв’язку зі збройною агресією РФ проти України та з метою відмежування від СНД і зменшення договірно-правових зобов’язань в рамках цього утворення", – написав Мельничук.
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