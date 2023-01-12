Рада проголосувала за вихід України з угоди про вирішення господарських спорів у СНД

Верховна Рада прийняла закон "Про вихід з Угоди про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності".

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

За прийняття відповідного урядового законопроєкту №0162 в цілому проголосували 322 народних депутати,

"Законопроєкт передбачає виконання внутрішньодержавної процедури, необхідної для виходу України з угоди, положення якої передбачають можливість безпосередніх зносин між судами та іншими органами держав - учасниць СНД, у зв’язку зі збройною агресією РФ проти України та з метою відмежування від СНД і зменшення договірно-правових зобов’язань в рамках цього утворення", – написав Мельничук.