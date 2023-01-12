"Укрпошта" значно знизила тарифи на відправлення до країн Балтії

"Укрпошта" знизила тарифи на доставку до Литви, Латвії, Естонії до -45%. Так, українці можуть ще дешевше відправляти посилки рідним та друзям, які знаходяться в країнах Балтії, а також продавати товари українського виробництва на міжнародних маркетплейсах.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Як повідомляється, в рамках співпраці "Укрпошти" з поштовими операторами Lietuvos paštas (Литва), Latvijas Pasts (Латвія) та Omniva (Естонія) було знижено тарифи на відправку дрібних пакетів на 25%-35% залежно від ваги, та посилок на 35%-45%.

Ознайомитися з оновленими тарифами можна за посиланням.

Оформити відправлення можна у поштових відділеннях "Укрпошти" та в особистому онлайн-кабінеті, а також за допомогою мобільного застосунку "Укрпошти".

У компанії нагадали, що, формлюючи відправлення онлайн, кожен клієнт додатково отримує знижку 3%. Для постійних відправників та корпоративних клієнтів діють накопичувальні знижки.

"Укрпошта" здійснює доставку в 190 країн світу – окрім Росії та Білорусі, а також доставляє посилки, надіслані в Україну з більшості країн світу.