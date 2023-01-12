Рада розпочала реформу ринку "автоцивілки"

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

За прийняття відповідного законопроєкту №8300 у першому читанні проголосували 232 народних депутати, повідомив депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Метою законопроєкту у пояснювальній записці до нього вказано "вдосконалення системи обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі – ОСЦПВ), приведення норм законодавства щодо системи захисту потерпілих осіб у дорожньо-транспортних пригодах у відповідність із чинними положеннями Директиви 2009/103/ЄС".

Для цього пропонується:

поступово підвищити розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених в країнах ЄС. Зокрема, ліміт страхових виплат за одну страхову подію пропонується поступово збільшити з нинішніх 800 тисяч гривень до 20 мільйонів гривень. Упродовж чотирьох років після року вступу України до ЄС цю суми пропонується поетапно збільшити до 258 мільйонів гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб.

розширити перелік видів транспортних засобів, на які розповсюджується обов’язок укладення договору ОСЦПВ;

запровадити оперативне здійснення гарантійних виплат потерпілим особам із фондів МТСБУ у випадках, пов’язаних із неплатоспроможністю страховика, який здійснює діяльність з ОСЦПВ.

запровадити пряме врегулювання у всіх випадках дорожньотранспортних пригод, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до страховика, з яким укладено договір ОСЦПВ;

вдосконалити механізм здійснення страхової виплати у разі заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю (встановлення інвалідності) та/або життю потерпілих осіб шляхом запровадження механізму ануїтетних виплат (регулярних послідовних страхових виплат);

запровадити порядок розрахунок розміру страхової виплати без урахування зносу та здійснення страхових виплат у розмірі необхідному для відновлення транспортного засобу до стану, який існував до дорожньотранспортної пригоди та здійснення такої виплати на СТО;

поширити дію страхового покриття за договором ОСЦПВ на пасажирів транспортного засобу, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду, відповідно до вимог, встановлених Директивою 2009/103/ЄС;

запровадити вільне ціноутворення на ринку ОСЦПВ шляхом самостійного визначення страховиками тарифної політики, що наддасть можливість, зокрема, визначення "справедливої ціни" з урахуванням персональної історії кожного страхувальника щодо безаварійної експлуатації транспортного засобу або наявності збитків у попередніх періодах страхування;

заборонити встановлення франшизи (частини збитків, що не відшкодовується страховиком) у договорах ОСЦПВ, що дозволить отримувати виплату потерпілим у повному розмірі;

запровадити сплату страхової премії одним платежем.

Крім того, пропонується зменшити строк розгляду заяви про здійснення страхової виплати з 90 до 60 днів з дня подання заяви про здійснення страхової виплати, скасувати максимальні розміри страхової виплати за шкоду майну у разі оформлення документів про дорожньо-транспортну пригоду шляхом складення Європротоколу.

Також планується удосконалити та осучаснити підходи до побудови системи управління Моторного (транспортного) страхового бюро України та державного нагляду за його діяльністю.