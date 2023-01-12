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Рада розпочала реформу ринку "автоцивілки"

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осаго

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

За прийняття відповідного законопроєкту №8300 у першому читанні проголосували 232 народних депутати, повідомив депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Метою законопроєкту у пояснювальній записці до нього вказано "вдосконалення системи обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі – ОСЦПВ), приведення норм законодавства щодо системи захисту потерпілих осіб у дорожньо-транспортних пригодах у відповідність із чинними положеннями Директиви 2009/103/ЄС".

Для цього пропонується:

  • поступово підвищити розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених в країнах ЄС. Зокрема, ліміт страхових виплат за одну страхову подію пропонується поступово збільшити з нинішніх 800 тисяч гривень до 20 мільйонів гривень. Упродовж чотирьох років після року вступу України до ЄС цю суми пропонується поетапно збільшити до 258 мільйонів гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб.
  • розширити перелік видів транспортних засобів, на які розповсюджується обов’язок укладення договору ОСЦПВ;
  • запровадити оперативне здійснення гарантійних виплат потерпілим особам із фондів МТСБУ у випадках, пов’язаних із неплатоспроможністю страховика, який здійснює діяльність з ОСЦПВ.
  • запровадити пряме врегулювання у всіх випадках дорожньотранспортних пригод, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до страховика, з яким укладено договір ОСЦПВ;
  • вдосконалити механізм здійснення страхової виплати у разі заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю (встановлення інвалідності) та/або життю потерпілих осіб шляхом запровадження механізму ануїтетних виплат (регулярних послідовних страхових виплат);
  • запровадити порядок розрахунок розміру страхової виплати без урахування зносу та здійснення страхових виплат у розмірі необхідному для відновлення транспортного засобу до стану, який існував до дорожньотранспортної пригоди та здійснення такої виплати на СТО;
  • поширити дію страхового покриття за договором ОСЦПВ на пасажирів транспортного засобу, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду, відповідно до вимог, встановлених Директивою 2009/103/ЄС;
  • запровадити вільне ціноутворення на ринку ОСЦПВ шляхом самостійного визначення страховиками тарифної політики, що наддасть можливість, зокрема, визначення "справедливої ціни" з урахуванням персональної історії кожного страхувальника щодо безаварійної експлуатації транспортного засобу або наявності збитків у попередніх періодах страхування;
  • заборонити встановлення франшизи (частини збитків, що не відшкодовується страховиком) у договорах ОСЦПВ, що дозволить отримувати виплату потерпілим у повному розмірі;
  • запровадити сплату страхової премії одним платежем.

Крім того, пропонується зменшити строк розгляду заяви про здійснення страхової виплати з 90 до 60 днів з дня подання заяви про здійснення страхової виплати, скасувати максимальні розміри страхової виплати за шкоду майну у разі оформлення документів про дорожньо-транспортну пригоду шляхом складення Європротоколу.

Також планується удосконалити та осучаснити підходи до побудови системи управління Моторного (транспортного) страхового бюро України та державного нагляду за його діяльністю.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+4
Все що галасує ця ЗРада - або резонанс у суспільстві, або ще додається реакція ЄС чи Заходу в цілому.

Така сама зРада - Пенсії, стипендії, аліменти, зарплати дозволили не індексувати, попри інфляцію: виявилося, що норму протягнули через Держбюджет. Держбюджет - основний закон країни.

Суть "реформ" - "доїти більше корову, менше годувати". "Молоко" неофеодальні клани в офшори, аля батальйон "Монако".
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13.01.2023 00:00
+4
Все якась дурня виходить з тої ВР(читай філіал жОПи)
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13.01.2023 06:01
+3
Ну если пропорционально выплатам,то в 25 раз.
Это если речь о 20 млн.
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12.01.2023 21:25
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Уявляю собі, на скільки виросте ціна обов'язкової страховки, якщо розмір страхових виплат зросте з 800 тис. до 20 млн.!

Я вже мовчу про 258 млн.!
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12.01.2023 20:29 Відповісти
Ну если пропорционально выплатам,то в 25 раз.
Это если речь о 20 млн.
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12.01.2023 21:25 Відповісти
Вьі не пони маете.., якщо вважаєте, що про пересічного думають... їхні автомобілі, дорожче коштують чим максимальна виплата зараз, та ще й франшизу та 30 днів тянуть за феррарі-бентлю-росрольшу.
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13.01.2023 14:48 Відповісти
Все що галасує ця ЗРада - або резонанс у суспільстві, або ще додається реакція ЄС чи Заходу в цілому.

Така сама зРада - Пенсії, стипендії, аліменти, зарплати дозволили не індексувати, попри інфляцію: виявилося, що норму протягнули через Держбюджет. Держбюджет - основний закон країни.

Суть "реформ" - "доїти більше корову, менше годувати". "Молоко" неофеодальні клани в офшори, аля батальйон "Монако".
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13.01.2023 00:00 Відповісти
За чий рахунок індексувати коли нема половини економіки? Щей при фіксованому курсі, який цю ж функцію і виконує.
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13.01.2023 13:59 Відповісти
Все якась дурня виходить з тої ВР(читай філіал жОПи)
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13.01.2023 06:01 Відповісти
Напевно в батальонів "відень" і "монако" зменьшились запаси готівки. Треба піднімати тарифи.
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13.01.2023 10:59 Відповісти
Поясни, як страховій компанії відшкодувати 20 млн збитків, якщо цивілка коштує 1500 грн? Тобто для того аби покрити витрати одного страхового випадку, страховик має продати 13 тис цивілок аби вийти в нуль. Це бляха просто нереально.
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13.01.2023 15:13 Відповісти
поясни, ти в Україні був? Страхувався? В аварію попадав?
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14.01.2023 02:03 Відповісти
Виходячи з цієї логіка, тоді при нинішніх цінах усі компанії збиткові
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02.02.2023 10:42 Відповісти
Всі ці хочуть дешевих європейських/американських авто, однак чомусь ніхто не хоче платити європейський прайс за страхування.
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13.01.2023 15:14 Відповісти
 
 