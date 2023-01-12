Мешканці багатоквартирних будинків зможуть вирішувати питання ОСББ онлайн

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт 7029 "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення управління багатоквартирними будинками". Так, завдяки цьому закону ОСББ проводитимуть будинкові збори в режимі відеоконференцій, власники житла зможуть брати участь у голосуванні дистанційно, що дозволить приймати ще важливіші для людей рішення.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, таким чином співвласники, які були змушені виїхати в інші регіони або навіть за кордон, зможуть голосувати за ефективне використання спільного майна, а також за участь у програмі Фонду енергоефективності.

Серед нововведень, передбачених законопроєктом, з'явилися можливості:

надсилання електронних повідомлень про проведення зборів за згодою співвласників;

проведення зборів повністю або частково у режимі відеоконференції;

голосувати онлайн за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Крім того, знижується поріг голосів для ухвалення рішень щодо управління будинком, за винятком питань від'єднання від мереж централізованого надання послуг.

Процес голосування уніфікується як для будинків із ОСББ, так і для тих, де ОСББ ще не створено.