Верховний Суд підтвердив право ОСББ вимагати демонтажу самобуду на своїх територіях

Верховний Суд підтвердив право об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) вимагати демонтажу самобуду у своєму будинку та прибудинковій території.

Про це йдеться в повідомленні Верховного Суду.

Таке рішення суд виніс за результатами розгляду позову забудовника, який проводив реконструкцію квартири під магазин у ЖК "Комфорт-Таун" у Києві, до Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА через скасування останніх декларації про початок будівельних робіт та про готовність об'єкта експлуатації.

Суд ухвалив, що незважаючи на протиправність скасування департаментом декларацій, забудовник порушив права та інтереси ОСББ, облаштувавши окремий вхід та вирізавши у фасаді дверний отвір на території спільного майна без згоди співвласників будинку та користувача прибудинкової території.

Крім того, забудовник у зазначених деклараціях заявив про відсутність підстав для одержання містобудівних умов та обмежень, що суд визнав недостовірними даними.

Таким чином, суд визначив зазначений об'єкт самовільним будівництвом, отже, Департамент архбудконтролю мав звернутися до суду з позовом про знесення такого об'єкта.

"Демонтаж такого об’єкта за рішенням суду є ефективним способом захисту прав співвласників багатоквартирного будинку", – наголосили в суді.

Суд зобов'язав Департамент вжити заходів щодо невідкладного усунення причин та умов, що призвели до порушень містобудівного законодавства.