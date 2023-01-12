Рада ухвалила перехід на стандарти ЄС у сфері водовідведення

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, який сприяє удосконаленню послуг з централізованого та нецентралізованого водовідведення та впроваджує в українське законодавство європейські стандарти щодо захисту довкілля від негативного впливу стічних вод.

Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Хоцянівська.

"Ухвалення цього законопроєкту дозволить забезпечити стале функціонування систем водовідведення, підвищити якість послуг у цій сфері та зменшити негативний вплив стічних вод на довкілля. Також врегулювати відносини між суб’єктами господарювання, споживачами та органами державного нагляду та контролю у сфері охорони довкілля", – наголосила Хоцянівська.

Законопроєкт "Про водовідведення стічних вод населених пунктів" встановлює правові, економічні та організаційні засади функціонування систем централізованого та нецентралізованого водовідведення. Зокрема, визначає: