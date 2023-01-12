"Укрзалізниця" запустить новий поїзд зі Львова до Херсона
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"Укрзалізниця" з 20 січня запускає поїзд 110/109 Львів-Херсон.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Рейс відправлятиметься зі Львова з 20 січня по парних числах о 16:12 і прибуватиме до Херсона о 13:27 на наступний день.
Із Херсона поїзд вирушатиме з 21 січня по непарних числах о 14:27 і прибуватиме до Львова о 10:18.
Також "Укрзалізниця" змінює графік курсування поїзда №102/101 Київ-Херсон.
Із 19 січня поїзд вирушатиме з Києва о 22:14 і прибуватиме до Херсона о 09:06.
Із Херсона поїзд вирушатиме за новим графіком з 20 січня о 10:06 і прибуватиме до Києва о 20:22.
Квитки на новий рейс уже доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.
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