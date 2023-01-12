Рада ратифікувала угоду про участь України в європейській програмі EU4Health

Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським Союзом щодо участі України у програмі EU4Health.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Ухвалення відповідного законопроекту №0171 на пленарному засіданні 12 січня загалом підтримали 310 народних депутатів,

Згідно з пояснювальною запискою, метою програми EU4Health є покращення та зміцнення здоров'я населення європейських країн, сприяння здоровому способу життя та запобігання поширенню захворювань, захисту людей від серйозних транскордонних загроз, покращення наявності, доступності та цінової доступності лікарських засобів.

Прогнозується, що участь України в програмі дозволить краще підготувати українську систему охорони здоров'я до європейських стандартів та полегшить секторальну інтеграцію з Євросоюзом.