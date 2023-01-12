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Новини Фінанси
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законопроєкт (1545) податки (1985) комунальні послуги (306) електронні гроші (39)

Рада дозволила сплачувати податки та комунальні послуги електронними грошима

Новини БізнесЦензор Фінанси

налоги,деньги,гривня,налоговый

Верховна Рада ухвалила законопроект 4366, яким дозволяється сплачувати податки та комунальні послуги електронними грошима.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Це допоможе легалізувати електронні гроші та надасть можливість сплачувати ними податки та комунальні послуги", – написав Гончаренко.

Зазначається, що, згідно з документом, рахунки електронних "гаманців" прирівнюються до банківських рахунків.

Як нагадав заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк, на час війни в Україні обіг електронних грошей обмежений.

Як повідомлялося, в листопаді Національний банк презентував проєкт концепції е-гривні як цифрових грошей Нацбанку.

Автор: Галина Ялівець
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Біткоїнами?
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12.01.2023 18:16 Відповісти
А то?У Кожної е-бабусі мають бути елетронні "бабусі".Е-гаманець з "криптою",ну щоб там за молоко в магазині розрахуватись.
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12.01.2023 18:52 Відповісти
простих вже не вистарчае при таких цінах
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12.01.2023 18:46 Відповісти
А що це за "електронні гроші"? Почитав у укранській вікіпедії -галіматья повна.
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12.01.2023 20:23 Відповісти
1 биткоин = 710 539,21UAH

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13.01.2023 19:30 Відповісти
І шо? До чого тут біткоїн? Ти вже прочитав що в Україні на законодавчому рівні визначено як " електронні гроші"?
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13.01.2023 21:10 Відповісти
"Рада дозволила сплачувати податки"....вони вже з барського плеча дозволяють(!!!) віддавати данину я щось пропустив, у нас новий виток еволюції у зборі данини з лохів настав?!
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12.01.2023 23:42 Відповісти
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13.01.2023 05:25 Відповісти
...а натурою можна, ну там помідорами, картоплею?
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13.01.2023 05:57 Відповісти
 
 