Рада ухвалила закон для повернення валютної виручки від експорту зерна

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів щодо застосування режиму експортного забезпечення на період дії воєнного, надзвичайного стану".

За прийняття відповідного законопроєкту №8166-д в цілому як закону проголосував 231 народний депутат, повідомив депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Метою законопроєкту у пояснювальній записці вказано "створення механізму для забезпечення своєчасного і у повному обсязі надходження валютної виручки за експортними операціями та регулювання платіжного балансу України при експорті окремих сільськогосподарських товарів".

Так, за даними Національно банку України станом на початок 2022 року загальна сума заборгованості нерезидентів перед українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності становила $7,37 млрд, у тому числі заборгованість за експортними операціями – $5,08 млрд. При цьому за 9 місяців 2022 року заборгованість збільшилася на $248 млн і станом на початок жовтня 2022 року становила $7,62 млрд, у тому числі за експортними операціями – $5,45 млрд.

Для вирішення цієї проблеми законом пропонується встановити особливі умови здійснення експортних операцій для забезпечення дотримання резидентами граничних строків надходження валютної виручки.

Зокрема, передбачається, що :