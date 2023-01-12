Нацбанк анулював ліцензії 20 фінансових установ
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Національний банк України анулював ліцензії 20 небанківським установам та 13 – виключив з Державного реєстру фінансових установ.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
На підставі власних заяв анульовано усі наявні ліцензії:
- ТОВ "24 Онлайн";
- ТОВ "Еппер УА";
- ТОВ "ТУ Інвест";
- ТОВ "Перевага-Фінанс";
- ТОВ "ФК "Декорт";
- ТОВ "Статус Дрім";
- ПТ "Центральний міський ломбард ТОВ "Юридична компанія "Ліга" і Компанія";
- ТОВ "Факторингове Бюро";
- ТОВ "Ікс-Чейндж";
- ТОВ "Фін Капітал Плюс";
- ТОВ "Фінанс-Пей";
- ТОВ "ФК "Ассісто";
- ТОВ "ФУ "Європейська факторингова компанія розвитку".
Крім того, окремі ліцензії на підставі отриманих заяв анульовано в:
- ТОВ "ФК "Інкасо Фінанс" – ліцензію на надання гарантій;
- ТОВ "Деал Фінанс Груп", ТОВ "Сітікеш", ТОВ "ФК "Авра Фінанс", ТОВ "ФК "24/7", ТОВ "Профіт Фінанс Груп" – ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу;
- ТОВ "ФК "Бладвейн" – ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, та на надання послуг з фінансового лізингу.
На підставі отриманих документів від ТОВ "24 Онлайн", ТОВ "Еппер УА", ТОВ "ТУ Інвест", ТОВ "Перевага-Фінанс", ТОВ "ФК "Декорт", ТОВ "Статус Дрім", ПТ "Центральний міський ломбард ТОВ "Юридична компанія "Ліга" і Компанія", ТОВ "Факторингове Бюро", ТОВ "Ікс-Чейндж", ТОВ "Фін Капітал Плюс", ТОВ "Фінанс-Пей", ТОВ "ФК "Ассісто", ТОВ "ФУ "Європейська факторингова компанія розвитку" ці небанківські фінансові установи виключено з Державного реєстру фінансових установ.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 10 січня 2023 року.
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