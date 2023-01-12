Нацбанк анулював ліцензії 20 фінансових установ

Національний банк України анулював ліцензії 20 небанківським установам та 13 – виключив з Державного реєстру фінансових установ.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

На підставі власних заяв анульовано усі наявні ліцензії:

ТОВ "24 Онлайн";

ТОВ "Еппер УА";

ТОВ "ТУ Інвест";

ТОВ "Перевага-Фінанс";

ТОВ "ФК "Декорт";

ТОВ "Статус Дрім";

ПТ "Центральний міський ломбард ТОВ "Юридична компанія "Ліга" і Компанія";

ТОВ "Факторингове Бюро";

ТОВ "Ікс-Чейндж";

ТОВ "Фін Капітал Плюс";

ТОВ "Фінанс-Пей";

ТОВ "ФК "Ассісто";

ТОВ "ФУ "Європейська факторингова компанія розвитку".

Крім того, окремі ліцензії на підставі отриманих заяв анульовано в:

ТОВ "ФК "Інкасо Фінанс" – ліцензію на надання гарантій;

ТОВ "Деал Фінанс Груп", ТОВ "Сітікеш", ТОВ "ФК "Авра Фінанс", ТОВ "ФК "24/7", ТОВ "Профіт Фінанс Груп" – ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу;

ТОВ "ФК "Бладвейн" – ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, та на надання послуг з фінансового лізингу.

На підставі отриманих документів від ТОВ "24 Онлайн", ТОВ "Еппер УА", ТОВ "ТУ Інвест", ТОВ "Перевага-Фінанс", ТОВ "ФК "Декорт", ТОВ "Статус Дрім", ПТ "Центральний міський ломбард ТОВ "Юридична компанія "Ліга" і Компанія", ТОВ "Факторингове Бюро", ТОВ "Ікс-Чейндж", ТОВ "Фін Капітал Плюс", ТОВ "Фінанс-Пей", ТОВ "ФК "Ассісто", ТОВ "ФУ "Європейська факторингова компанія розвитку" ці небанківські фінансові установи виключено з Державного реєстру фінансових установ.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 10 січня 2023 року.