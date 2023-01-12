Росія зберегла обсяги експорту нафти з чорноморських портів до ЄС після запровадження ембарго. ІНФОГРАФІКА

Експорт сирої нафти до країн Європейського Союзу з російських портів у Чорному морі у грудні 2022 року продемонстрував лише незначне скорочення попри набуття чинності нафтового ембарго з 5 грудня.

Про це свідчать дані дослідження Інституту Чорноморських стратегічних та Моніторингової групи BlackSeaNews, передають Порти України.

Як зазначається, перед застосуванням з 5 грудня санкцій ЄС до морського експорту сирої нафти РФ в листопаді спостерігалися: значне зменшення загального обсягу морського експорту сирої нафти РФ з Чорного моря – майже на 1 млн тонн, зменшення експорту до країн ЄС майже на 0,5 млн тонн, зменшення експорту до інших країн, крім ЄС, майже на 0,5 тонн (-487,54), тобто невдалі спроби РФ замістити експорт до країн ЄС експортом до інших країн.

Однак у грудні зменшення експорту "морської" сирої нафти РФ з Чорного моря до країн ЄС, незважаючи на ембарго з 5 грудня, майже не відбулося. Обсяг експорту залишився на рівні 1 млн тонн, як і в листопаді.

Зазначається, що обсяг експорту сирої нафти з російських портів у Чорному морі до країн ЄС починаючи з дати ембарго навіть трохи збільшився: він склав близько 560 тис тонн, або 55% від загального обсягу експорту до країн ЄС у грудні.

Судновласниками всіх танкерів, що прибули з вантажем сирої нафти РФ до країн ЄС в порушення ембарго в грудні 2022 року, є компанії, що зареєстровані в Греції.

У грудні 2022 року до портів або територіальних вод країн ЄС прибули 9 танкерів з 1,02 млн тонн російської сирої нафти. Із них чотири танкери, які перевезли 458,9 тис. тонн нафти, вийшли з російських портів до 5 грудня, а п'ять танкерів із 560,3 тис. тонн вийшли з російських портів починаючи з 5 грудня, тобто вже під час дії ембарго.

Три з п’яти танкерів прибули в порушення ембарго до рейдової перевалки в затоці Лаконія в територіальних водах Греції, по одному – до портів Картахена в Іспанії, та Мілаццо в Італії.

"Однак на цьому ця "детективна" історія не завершується, а схоже, лише починається: лише за перші 10 днів січня 2023 року до портів країн ЄС в порушення ембарго прибули яотири танкери з російською сирою нафтою (дедвейт 371 тис. тонн), а ще шість (дедвейт 617,1 тис. тонн) указали їх як порти призначення і в цей час прямують до них. Тобто за першу половину січня 2023 року до країн ЄС на порушення ембарго вже доставлено близько 350 тис. тонн сирої нафти РФ, і днями буде доставлено ще щонайменше 600 тис. тонн", – наголошують автори дослідження.

У той самий час, за даними агентства Bloomberg станом на початок січня, поставки сирої нафти з РФ упродовж останніх чотирьох тижнів упали до найнижчого рівня за 2022 рік унаслідок санкцій, запроваджених проти Росії у відповідь на її агресію проти України.

Морські перевезення російської нафти на експорт впали на 117 тис. барелів на день – до 2,61 млн барелів у середньому за чотири тижні.