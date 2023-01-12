Добровольці зможуть отримати статус учасника бойових дій – Рада ухвалила закон

Статус учасника бойових дій зможуть отримувати цивільні особи, які від початку повномасштабного наступу РФ стали на захист України, але не вступили до офіційних військових формувань чи правоохоронних органів.

Відповідний законопроєкт № 7322 Верховна Рада конституційною більшістю голосів прийняла у другому читанні та в цілому. "За" проголосували 310 народних депутатів України.

Ухваленими змінами до чинного законодавства надається можливість визнати учасниками бойових дій осіб, які не встигли вступити до ЗСУ, МВС, Національної поліції, Національної гвардії, СБУ, Держприкордонслужби або інших утворених відповідно до законів України військових формувань чи правоохоронних органів, однак брали безпосередню участь у бойових діях.

Документ також визначає коло осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в заходах, необхідних для забезпечення оборони України.

Відповідно до законопроєкту, рішення про надання статусу УБД особам, які добровільно забезпечували захист держави, приймається Міжвідомчою комісією, що діє при Мінветеранів.

Фахівці Міністерства опрацюють та подадуть на розгляд уряду відповідні проєкти актів, якими визначатиметься механізм надання статусів добровольцям, а також членам родин загиблих захисників і захисниць.