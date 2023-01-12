Найбільша інвесткомпанія у світі оголосила про скорочення співробітників

Американська інвесткомпанія BlackRock, найбільша у світі за обсягом активів, планує скоротити близько 500 співробітників на тлі безпрецедентної ситуації на ринку.

Як повідомляє MarketWatch з посиланням на заяву представника компанії, звільнення охоплять приблизно 3% штату, передає Інтерфакс-Україна.

Видання зазначає, що востаннє BlackRock знижувала чисельність персоналу у 2019 році.

Таким чином, BlackRock стала ще однією фінансовою організацією, що анонсувала скорочення штату через зниження апетиту інвесторів до ризикових активів. Раніше про звільнення 3,2 тис. співробітників повідомив банк Goldman Sachs Group, а криптовалютна біржа Coinbase Global оприлюднила плани зі звільнення майже 1 тис. осіб.

Компанія у п'ятницю оприлюднить свою фінансову звітність за четвертий квартал 2022 року. Опитані FactSet аналітики прогнозують падіння прибутку з розрахунку на акцію до $8,08 з $10,42 за аналогічний період роком раніше та зниження виручки до $4,25 млрд з $5,12 млрд.

За останні три місяці капіталізація BlackRock злетіла на 42,3% – до $113,7 млрд, тоді як індекс S&P 500 за цей період додав 11%.

Як повідомлялося, Міністерство економіки та компанія BlackRock минулого року підписали меморандум про взаєморозуміння, який погоджує межі консультативного сприяння щодо розробки спеціальної платформи для залучення приватного капіталу до відновлення України та підтримки економіки.