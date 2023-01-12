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Мін’юст отримав рішення суду про конфіскацію маєтку російського депутата Пайкіна в окупованій Ялті

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ялта

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) стягнув у дохід держави майно депутата російської Держдуми від "ЛДПР".

Відповідне рішення колегія суддів ВАКС ухвалила 12 січня за позовом Міністерства юстиції України, повідомляється на сайті суду.

"ВАКС застосував до депутата санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 закону "Про санкції" та стягнув у дохід держави котедж загальною площею 523,7 кв. м, який знаходиться у Ялті", – йдеться у повідомленні.

За даними картотеки призначених до розгляду справ, 12 січня ВАКС мав розглянути позов Мін’юсту до депутата Держдуми РФ від партії "ЛДПР" Бориса Пайкіна.

Україна запровадила санкції щодо нього указом президента України Володимира Зеленського від 7 вересня 2022 року.

Автор: Михайло Орлюк
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