США обговорюють із союзниками нові обмеження цін на російські нафтопродукти, – WSJ

Американські чиновники обговорюють із союзниками нові санкції проти російської нафтової промисловості.

Про ц повідомили джерела видання The Wall Street Journal, передає enkorr.

Зокрема йдеться про обмеження цін на нафтопродукти, запровадження якого було заплановано на 5 лютого.

Чиновники американського Мінфіну цього тижня проводять зустрічі із колегами в Європі, стверджує WSJ. Очікується, що буде введено дві стелі цін: на товари високої вартості (наприклад, дизельне пальне) та низької вартості (мазут).

Раніше повідомлялося, що коаліція "Великої сімки" намагатиметься встановити дві граничні ціни на російські нафтопродукти в лютому: одну – для продуктів, що торгуються з надбавкою до сирої нафти, а іншу – для тих, що торгуються зі знижкою.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів РФ Антон Сілуанов називав серед найбільших ризиків для російського бюджету зменшення нафтогазових доходів внаслідок запровадження обмеження цін на російську нафту.

За офіційними даними Мінфіну РФ, середня ціна нафти російської експортної марки Urals у грудні 2022 року зменшилась до $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року. Порівняно із груднем 2021 року ціна бареля Urals впала у 1,4 раза.

У січні 2023 року ціни на російську нафту продовжили знижуватися. За даними Bloomberg, російська нафта сорту Urals, що є основою енергетичного експорту РФ, минулої п’ятниці, 6 січня, подешевшала до $37,8 за барель у порту Приморськ на Балтійському морі.