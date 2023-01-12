"Укрнафта" відновила продаж газу на аукціонах
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"Укрнафта" наприкінці 2022 року відновила продаж природного газу на біржових аукціонах.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Як пвідомляється, за листопад-грудень компанія продала на майданчику Української енергетичної біржі 17,1 млн кубометрів газу.
Також компанія активізувала свою роботу на ринку постачання природного газу кінцевому споживачу.
У кінці листопада повідомлялося, що після трирічної перерви "Укрнафта" реалізувала на Українській енергетичній біржі 100 тис. кубометрів газу.
Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.
Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад.
НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.
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