Індія не може забрати з Росії відремонтовану субмарину через санкції, – ЗМІ

Через антиросійські санкції Індія зіткнулася з проблемами при транспортуванні з Росії одного із своїх дизельних підводних човнів після ремонту.

Про це пише Times of India з посиланням на дані оголошених тендерів на перевезення та власні джерела.

У жовтні минулого року ВМС Індії планували транспортувати підводний човен з російського Сєвєродвінська до Мумбаї напряму за допомогою судна-перевізника. Однак через запроваджені проти Росії санкції індійські військові змінили умови тендеру на перевезення. Тепер підводний човен планують вивозити не із Сєвєродвінська, а з норвезького порту Тромсе або будь-якого іншого порту Норвегії.

"В ідеалі підводний човен повинен був повернутися прямо з Росії. Але через російсько-українську війну, виникли транспортні та деякі інші проблеми. Тепер планується відправити її до норвезького порту, а потім доставити на судні до Мумбаї", – пояснив співрозмовник видання.

За його словами, ВМС Індії планують завантажити підводний човен на судно-перевізник наступного місяця.

Співрозмовник видання зауважив, що індійські збройні сили стикаються з проблемами через введені проти Росії санкції, оскільки приблизно 60% озброєнь складає техніка радянського чи російського виробництва. А через санкції звичайні механізми оплати обслуговування цієї техніки та її модернізації складно використовувати.

Водночас видання зауважує, що Індія після певної затримки все ж отримає від Росії третій зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф" в рамках укладеного у 2018 році контракту вартістю $5,43 млрд.

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На ремонт до Росії Індія відправила дизель-електричну субмарину Sindhuratna. Цей підводний човен, за індійською класифікацією, відноситься до класу Sindhughosh – це призначені для експорту в Індію підводні човни проекту 877 "Палтус", які будувалися в СРСР і Росії з початку 1980-х і до 2000 року, пише РБК.

Sindhuratna була закладена в 1986 році на заводі "Червоне Сормово" у Горькому (Нижній Новгород), спущена на воду в 1988 році, в тому ж році її передали ВМС Індії. У період з 2001 по 2003 рік субмарина пройшла модернізацію на російській верфі "Звєздочка". У лютому 2014 року, вже після її передачі ВМС Індії, на ній сталася велика пожежа, жертвами якої стали двоє моряків.

Контракт на ремонт та модернізацію підводних човнів класу Sindhughosh в Росії був підписаний у 2018 році, його сума склала $700 млн. У російському Сєвєродвінську Sindhuratna проходила модернізацію, в ході якої її оснастили експортним варіантом російських ракет "Калібр". Планується, що після ремонту, термін її служби триватиме ще 10 років.

У квітні 2022 року стало відомо, що Індія відклала план закупівлі у Росії 48 військово-транспортних вертольотів Мі-17В5. Контракт на їх закупівлю було укладено ще 2011 року.