Власник соцмережі "ВКонтактє" скаржиться на брак ІТ-фахівців у Росії, – ЗМІ

Російська корпорація VK, якій належать місцеві соцмережі "ВКонтактє", "Одноклассники" та сервіс Mail.ru, не планує звільняти співробітників, які виїхали з Росії, оскільки в країні відчувається дефіцит ІТ-фахівців.

Про це повідомляє російське інформагентство РБК із посиланням на джерело в компанії.

Водночас співрозмовник агентства зауважив, що в інших російських ІТ-компаніях, банках і держустановах частина співробітників з доступом до критичних даних можуть працювати тільки з офісу.

"Працювати з-за кордону такі співробітники не можуть, тому їм пропонують або повернутися, або займатися проєктами, які не передбачають доступу до важливих даних", – резюмував він.

У пресслужбі компанії уточнили, що співробітники VK працюють у гібридному форматі, частину роботи вони можуть виконувати вдома, при цьому деякі фахівці зобов'язані більшу частину робочого часу проводити в офісі через "доступ до певних ресурсів, які забезпечують безпеку даних користувачів, співробітників та контрагентів".

Раніше російські Telegram-канали повідомляли про плани VK звільнити всіх співробітників, які виїхали з Росії, якщо вони не повернуться назад.

У середині грудня в парламенті РФ з’явилася ідея обмежити віддалену роботу для росіян, які виїхали з країни.