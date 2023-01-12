Митниця передала на потреби оборони за рік 1200 конфіскованих автомобілів

За 2022 рік Державна митна служба передала на потреби оборонців України конфіскованих товарів та транспортних засобів на 356,4 млн грн.

Як повідомляється на сайті відомства, найчастіше передавали такі товари:

1231 автомобіль на 167,4 млн грн;

майно військового призначення на суму 44,3 млн грн;

1,5 млн пачок цигарок вартістю 39,6 млн грн;

одяг та взуття на суму 14,6 млн грн;

6482 одиниць комп'ютерної техніки на суму 12,4 млн грн;

837 мобільних телефонів на 10,2 млн грн;

запчастини до авто на суму 10,0 млн грн;

продукти харчування на 4,5 млн грн;

годинники на 3,3 млн грн;

лісоматеріали на 3,2 млн грн;

медичні вироби на 2,2 млн грн;

навушників 2 102 одиниці на 2,1 млн грн;

інші категорії майна на 30,4 млн грн.

Основними отримувачами конфіскованого майна стали: