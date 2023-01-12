До земельного кадастру за 10 років внесли дані про 71% території України

До Державного земельного кадастру з початку його роботи 1 січня 2013 року внесено дані про 24,42 млн земельних ділянок загальною площею 43,22 млн га. Для порівняння, площа України з урахуванням тимчасово окупованих територій становить 60,37 млн га.

Про це повідомляє Державна служба геодезії, картографії та кадастру.

Крім того, до Земельного кадастру також внесено дані про 776 тис. км державного кордону України, про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць та землі в межах територій територіальних громад загальною площею понад 3 112,10 тис. га (10 245 населених пунктів та одна територіальна громада), а також 1179 обмежень на користування землями загальною площею 486,8 тис. га.

За 10 років до даних Держземкадастру надано доступ понад 11 тис. користувачів, у тому числі 5 433 нотаріусам, 2 518 сертифікованим інженерам-землеупорядникам, 1 254 органам державної влади, 1 043 Центрам надання адміністративних послуг та іншим органам місцевого самоврядування.

У Держгеокадастрі уточнили, що наразі забезпечено інформаційну взаємодію Земельного кадастру з містобудівним кадастром, кадастрами інших ресурсів та інших інформаційних систем, власниками яких є апарат Ради національної безпеки та оборони, Міністерство юстиції, Мінагрополітики, Мінінфраструктури, Національна агенція запобігання корупції служба та інші органи державної влади.

Державний земельний кадастр почав функціонувати в Україні з 1 січня 2013 року.