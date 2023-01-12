У Раді зареєстровали проєкти постанов про припинення повноважень Медведчука, Деркача, Козака та Кузьміна

У Верховній Раді зареєстрували проєкти постанов щодо дострокового припинення повноваження народних депутатів Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака та Рената Кузьміна.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Ініціатором виступив народний депутат з фракції "Слуга народу" Сергій Кальченко.

"Відповідно до пункту 4 частини другої статті 81 Конституції України Верховна Рада України постановляє: припинити достроково повноваження народного депутата України Медведчука Віктора Володимировича, обраного в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Політична партія "Опозиційна платформа – За життя", у зв’язку з припиненням громадянства України", – йдеться в одному проєктів.

Документи щодо указаних політиків вже передано на ознайомлення профільного комітету.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про припинення громадянства України чотирьох народних депутатів: Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука.