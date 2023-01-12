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Роботодавцям дозволили не індексувати розмір зарплат у цьому році, – Держпраці

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деньги

Через призупинення дії закону "Про індексацію грошових доходів населення" у 2023 році роботодавці мають право не проводити індексацію заробітної плати, хоча можуть індексувати виплати за власним бажанням.

Як повідомили у Державній службі з питань праці, відповідна норма передбачена законом "Про державний бюджет України на 2023 рік".

"Законом передбачено ряд важливих показників на 2023 рік, зокрема зупинення дії закону "Про індексацію грошових доходів населення"... Отже, усі роботодавці отримають послаблення на 2023 рік у вигляді призупинення обов’язків щодо нарахування індексації заробітної плати", – йдеться у повідомленні.

Водночас у Держпраці звертають увагу на те, що зупинення дії закону "Про індексацію грошових доходів населення" торкнеться не лише заробітної плати, це стосуватиметься й усіх інших доходів фізичних осіб, які індексують за цим законом, зокрема:

  • пенсії;
  • стипендії;
  • грошового забезпечення;
  • суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, крім щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим) та членам їхніх сімей і пенсій, які індексуються відповідно до закону за цими видами страхування;
  • суми відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, крім суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
  • розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі.

"Разом з тим, власник або уповноважений ним орган може прийняти рішення про додаткові стимулюючі виплати у зв’язку з високим рівнем інфляції в Україні", – додали у Держпраці.

Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року прем’єр-міністр Денис Шмигаль обіцяв, що у 2023 році уряд України все ж планує проводити індексацію пенсій, однак не уточнив конкретних показників.

Щорічна індексація пенсій відбулася 1 березня 2022 року, тоді виплати підвищили на 14%.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+15
Рабам гроші не потрібні..................... Батрачте на бариг за миску зупи!
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12.01.2023 15:02
+15
Ну тоді "призупиніть" ріст цін , інфляції! Затуліть рота деяким "ахметкам" які верещать що їм нічим "щось там'' ремонтувати і треба ціни піднімати.
Заморозьте собі "коханим" зарплати!!!
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12.01.2023 15:42
+14
Смердючі корумповані зелені скунси
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12.01.2023 15:18
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Рабам гроші не потрібні..................... Батрачте на бариг за миску зупи!
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12.01.2023 15:02 Відповісти
Чому рабам ? Можете створити прибуткове підприємство ,найняти робітників і індексувать їм зарплатню хоч кожного місяця.
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12.01.2023 15:17 Відповісти
Гіпотетично припустимо шо всі захочуть створити прибуткове підприємство де тоді брати рабів?
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12.01.2023 15:22 Відповісти
НУ в Німеччині і Швейцарії прибуткові підприємства при зп 2-5 тис Євро. Так що запас ще є. Головне - створить
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12.01.2023 15:24 Відповісти
Ти з нашою корупцією та жадібностю чинуш на всіх рівнях зможеш платити рабам по 2-5 тис євро? Не городи чуш.
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12.01.2023 15:26 Відповісти
Якщо навіть ви створите,ви не будете платить ,а будете платить ринкову ,а прибуток забирать собі. В цьому й суть. А бізнес зараз виживає. Тому це якраз нормальне рішення,чи не єдине за останній місяць від зелені
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12.01.2023 15:31 Відповісти
Так-так, нормальне.
Собі вони чомусь прибавить зп і виплачувать мільйони премій за наші податки не забули.
А ви йдіть, робіть собі прибуткові підприємства.© он вам нічєво нє должен.
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12.01.2023 15:33 Відповісти
Хто не хоче? Про що ви? Ми про ціни і зарплати, взагалі
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12.01.2023 16:21 Відповісти
Коли в парашия розєпашить ракетами польщу, тоді побачиш яку зарплату платитиме тобі поляк
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13.01.2023 07:03 Відповісти
Це нормально як раз по зеленому від бені тепер не потібно індексіровать зарплати бюджетникам, пенсіонерам, студентам і т.д. що перераховано вище в статьі і за що держава брала на себе зобовязання і це при івнфляціі за 22р 27%, а небюджетники ніколи цей фігней індексаціей не заморачивались і нічого не індексіровали. Нормальненько таке ми в кущах тирим з бюджета під керівництвом бені а ви створюйте підприемства прибильние і це в нашій то корумпірованій державі а ми вам ще і спрощенку уберём бо корупціонерам мало налогов на всіх вже не вистачае ще любованиці, діти в лондоне,жінки в куршавеле тяжко война ж.
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12.01.2023 17:01 Відповісти
я не хочу про це дискутувати. Зараз хлопці в холодних окопах захищають, а ви просто ниєте.
Тяжко зараз з бізнесом і доходи впали у всіх. Але якщо прийде кацап ,то буде в 100 разів гірше. Сподіваюсь ,це розуміють всі
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12.01.2023 17:05 Відповісти
З чого бізнесу плати "нормальну зарплату" під час війни? коли немає ні попиту, ні нормальних умов у вигляді світла чи логістики для діяльності. Зараз в кращому випадку весь бізнес працює в нуль і піднімати зп тупо немає з чого.
Звичайно, такий довпойоп як ти, який ніколи не вів бізнес, не зрозуміє, що бізнес це не значить мільярди шарових грошей у вигляді прибутків.
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13.01.2023 07:13 Відповісти
Вьі ни панимаите єта другое
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12.01.2023 15:26 Відповісти
Ааааааа...
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12.01.2023 15:28 Відповісти
З рабами проблем нема. Поки кордони закриті.
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12.01.2023 15:28 Відповісти
З рабами нема, але є з реалізацією продукції. У рабів та лохів нема за шо купувати
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12.01.2023 15:30 Відповісти
То Ви вже занадто далеко дивитись. В трускавецькій школі такому не навчають.
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12.01.2023 16:27 Відповісти
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12.01.2023 16:52 Відповісти
Муйню не пишить.Де гроши брати на пiдприемство???
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12.01.2023 15:26 Відповісти
Та то він так... Аби пукнути
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12.01.2023 15:27 Відповісти
Вопрос в другом, а налоги чего растут
Соответственно цены на продукты, жкх.
Голодный желудок-плохой советчик.
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12.01.2023 15:54 Відповісти
Ціни на продукти виросли,бо ми втратили копійочні херсонські продукти ,а в перший місяць війни тільки в одній точчі померло 4+ млн курей. І таких точок по втратах - тисячі , тисячі розорених підприємств.
Плюс логістика,+ порушені бізнес-зв'язки+ пальне + війна.
Ви скажіть , за рахунок чого вони не збільшитись???
Чому такі елементарні речі незрозумілі людям,я не знаю
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12.01.2023 16:00 Відповісти
Читаєте по діагоналі.
Він пише про якісь там податки, які збільшились, і відповідно, потягнули за собою ціни на все.
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12.01.2023 17:37 Відповісти
Ніякі податки не збільшились
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12.01.2023 17:39 Відповісти
Я не бізнесман, тим більше не імпортер.
Може, на таможні зажраті гниди з всяких шнягинь і тд стали рвать більше, бо ж війна?
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12.01.2023 17:41 Відповісти
Так отож. У бізхнесменів,хто кредитувався і втратив бізнес , мільярдні борги. Ви багач в порівнянні з деякими . І я знаю таких
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12.01.2023 17:44 Відповісти
Я наче і не нив?

З іншої сторони, хтось до війни красиво жив - куршавелі там, чорна ікра, круті тачки, доміки. Я не то шоб тіпа сильно заздрити, але - відкат карми, може?
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12.01.2023 17:46 Відповісти
А що ви скажете про військовослужбовців?
Я не отримав грошове забезпечення в повному обсязі за грудень 2022, а індексації не передбачені з 2023. То як до нас ставляться?
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13.01.2023 09:01 Відповісти
Я про це нічого не знаю , щоб говорить. Може за грудень ,ще доплата вам прийде. Просто індексацію робить ,коли економіка лежить сака собі справа. В мене доходи впали в гривні в порівнянні з лютим 2022 року і я це розумію ,бо частина бізнеса корпорації,де я працюю зруйнована. Про еквівалент в доларах ,чи індексацію я вже мовчу.
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13.01.2023 09:54 Відповісти
Смердючі корумповані зелені скунси
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12.01.2023 15:18 Відповісти
Шах і мат, порохоботи! 😁
P. S. Зроблені разом.
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12.01.2023 15:36 Відповісти
Зебілів пропустив! Порохоботи зразу сказали добра небуде!
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12.01.2023 15:44 Відповісти
То була цитата
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12.01.2023 15:46 Відповісти
Ну тоді "призупиніть" ріст цін , інфляції! Затуліть рота деяким "ахметкам" які верещать що їм нічим "щось там'' ремонтувати і треба ціни піднімати.
Заморозьте собі "коханим" зарплати!!!
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12.01.2023 15:42 Відповісти
"Хуже нє будєт. Хоть пасмійомся" (С)
Шо с хлібалом, зєлєбобікі? Чого не смієтеся?
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12.01.2023 15:47 Відповісти
Открывайте ворота - будет нищих до хрена.........

Не знаю как и прокомментировать. Ребенку моему почти 2 года, мне платят голую ставку, все надбавки и премии сняли. Жена в декрете, декретных 860 грн.

Цены растут на глазах...... И так уже ограничили себя до полного минимума, все для ребенка.

Пипец......
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12.01.2023 15:49 Відповісти
коли пишете такий комментарій - пишіть, за кого ви голосували в 19 році, щоб людям було зрозуміло, чи жаліти вас, чи матюкати
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12.01.2023 19:10 Відповісти
Вопрос в другом, а налоги чего растут
Соответственно цены на продукты, жкх.
Голодный желудок-плохой советчик
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12.01.2023 15:56 Відповісти
Я не буду оценивать сам принцип: хорошо это или плохо, что на 2023 год приостановили действие нормы об индексации доходов.
У меня вопрос. Какой дебил б...ь готовилтекс этого закона? У многих за декабрь 2022 индексация и совсем не маленькие суммы. Вот эти вот 550+ с января 2023 куда? Просто перестаем платить? ОК. А чем затыкать рот налоговой. ПФ и охране труда когда они в три глотки начнут орать "почему у вас на предприятии падение уровня зарплаты". Или надо нынешнюю сумму индексации зафиксировать на весь 2023 год?
Ответов ноль. Как и по большинству последних решений Кабмина и ВР.
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12.01.2023 16:04 Відповісти
Кордони відкриють повтікають всі...............
Хоча з такою політикою скоро голодні люди самі штурмуватимуть кордон щоб втекти з України і з рабства укроолігархату ненажерливого.
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12.01.2023 16:09 Відповісти
Ну не нужно прям так "все". Уедут те, кто и собирался: те кто ездил в Европу на заработки, те кто хотел уехать, но не успел, те кто размышлял, но не был готов. А остальные останутся, так что не драматизируйте. Согласен, выезжающих станет больше, но не большинство.
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12.01.2023 16:33 Відповісти
Ну они же не уехали до войны, почему они уедут после. Люди которые до войны хотели уехать - точно уедут после. Например я и моя супруга. Если смогу, со временем, постараюсь забрать родителей и бабушку. У меня в этой стране кроме квартиры ничего нет. А есть знакомая, которая уехала с детьми, имела здесь интересную ей работу. И она очень хочет вернуться к Украину. Согласен с вами, кто-то будет уезжать пытаясь все это забыть. Но их не так много я думаю.
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13.01.2023 00:13 Відповісти
А хто нинішню владу обрав? Такі довпойопи як і ти, які повірили, що клоуни можуть створити 5 млн робочих місць і висадити мільярд дерев. Хоть паржом. Ржи, довпойоп
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13.01.2023 07:17 Відповісти
********* *****.
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12.01.2023 16:10 Відповісти
Добре що хоч сьогодні плотять. 8 років Україна лише проїдала ресурс, весь сенс реформ звівся до розпилу грошей платників податків на "індексації, надбавки, понаднормові" для людей з рівнем інтелекту та ККД на рівні прибиральниці в ЄС да й то навряд. Хороший приклад - Укроборонпром не зробивши жодного танка менше 50к на Дегтярівській ніхто не отримував.
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12.01.2023 16:28 Відповісти
Кєсарю-кєсарєво, а слєсарю- слєсарєво!
Ехвективні менеджери не будуть працювати за "достойну оплату "
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12.01.2023 16:50 Відповісти
2013-й рік, ріст ввп - 0%, падіння економіки під 20%, падіння пром виробництва маже 30%. Для штучного утримання баксу по 8грн, витрачалося 25млрд долл на рік. Тільки такий ідіот як ти повірить у якісь ресурси, що були 8 років тому.
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13.01.2023 08:03 Відповісти
До чого ці напіврішення? Дозвольте вже не платити заробітну плату, хай працюють так. Все одно нікуди не подінуться.
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12.01.2023 16:48 Відповісти
Та не соромтесь вже, просіть платний доступ до робочого місця! Зробимо їх разом!!!))
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12.01.2023 16:53 Відповісти
Вже було, єслі шо.
"Нам хліба не треба, роботу давайте!"
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12.01.2023 17:40 Відповісти
Із зарплатнею військових така сама херня, якщо хто не в курсі
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12.01.2023 17:47 Відповісти
Писюльки и какульки.
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12.01.2023 22:28 Відповісти
Сьогодні ти живеш так як проголосував учора. Тому немає чого скиглити, що клоуни довели країну до того стану до якого довели. Ще 3.5 років тому вас тупоголових ідіотів попереджали, що буде велика війна, буде бакс по 40, буде повний пісєц з економікою, буде нескінченна корупція... Однак, що ви на це відповідали? "какая разніца. хоть паржом". От вам і закономірний результат вашого бездарного голосування на виборах. І як бачите, Україна, яку ви тепер проклинаєте немає ніякого відношення до вашого вибору. Ви сдєлалі ето вмєстє.
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13.01.2023 07:31 Відповісти
та мало хто і збирався

дозволили незворотнє... )))
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13.01.2023 11:14 Відповісти
 
 