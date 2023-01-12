Роботодавцям дозволили не індексувати розмір зарплат у цьому році, – Держпраці
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Через призупинення дії закону "Про індексацію грошових доходів населення" у 2023 році роботодавці мають право не проводити індексацію заробітної плати, хоча можуть індексувати виплати за власним бажанням.
Як повідомили у Державній службі з питань праці, відповідна норма передбачена законом "Про державний бюджет України на 2023 рік".
"Законом передбачено ряд важливих показників на 2023 рік, зокрема зупинення дії закону "Про індексацію грошових доходів населення"... Отже, усі роботодавці отримають послаблення на 2023 рік у вигляді призупинення обов’язків щодо нарахування індексації заробітної плати", – йдеться у повідомленні.
Водночас у Держпраці звертають увагу на те, що зупинення дії закону "Про індексацію грошових доходів населення" торкнеться не лише заробітної плати, це стосуватиметься й усіх інших доходів фізичних осіб, які індексують за цим законом, зокрема:
- пенсії;
- стипендії;
- грошового забезпечення;
- суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, крім щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим) та членам їхніх сімей і пенсій, які індексуються відповідно до закону за цими видами страхування;
- суми відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, крім суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
- розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі.
"Разом з тим, власник або уповноважений ним орган може прийняти рішення про додаткові стимулюючі виплати у зв’язку з високим рівнем інфляції в Україні", – додали у Держпраці.
Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року прем’єр-міністр Денис Шмигаль обіцяв, що у 2023 році уряд України все ж планує проводити індексацію пенсій, однак не уточнив конкретних показників.
Щорічна індексація пенсій відбулася 1 березня 2022 року, тоді виплати підвищили на 14%.
Будь ласка, зачекайте...
Собі вони чомусь прибавить зп і виплачувать мільйони премій за наші податки не забули.
А ви йдіть, робіть собі прибуткові підприємства.© он вам нічєво нє должен.
Тяжко зараз з бізнесом і доходи впали у всіх. Але якщо прийде кацап ,то буде в 100 разів гірше. Сподіваюсь ,це розуміють всі
Звичайно, такий довпойоп як ти, який ніколи не вів бізнес, не зрозуміє, що бізнес це не значить мільярди шарових грошей у вигляді прибутків.
Соответственно цены на продукты, жкх.
Голодный желудок-плохой советчик.
Плюс логістика,+ порушені бізнес-зв'язки+ пальне + війна.
Ви скажіть , за рахунок чого вони не збільшитись???
Чому такі елементарні речі незрозумілі людям,я не знаю
Він пише про якісь там податки, які збільшились, і відповідно, потягнули за собою ціни на все.
Може, на таможні зажраті гниди з всяких шнягинь і тд стали рвать більше, бо ж війна?
З іншої сторони, хтось до війни красиво жив - куршавелі там, чорна ікра, круті тачки, доміки. Я не то шоб тіпа сильно заздрити, але - відкат карми, може?
Я не отримав грошове забезпечення в повному обсязі за грудень 2022, а індексації не передбачені з 2023. То як до нас ставляться?
P. S. Зроблені разом.
Заморозьте собі "коханим" зарплати!!!
Шо с хлібалом, зєлєбобікі? Чого не смієтеся?
Не знаю как и прокомментировать. Ребенку моему почти 2 года, мне платят голую ставку, все надбавки и премии сняли. Жена в декрете, декретных 860 грн.
Цены растут на глазах...... И так уже ограничили себя до полного минимума, все для ребенка.
Пипец......
Соответственно цены на продукты, жкх.
Голодный желудок-плохой советчик
У меня вопрос. Какой дебил б...ь готовилтекс этого закона? У многих за декабрь 2022 индексация и совсем не маленькие суммы. Вот эти вот 550+ с января 2023 куда? Просто перестаем платить? ОК. А чем затыкать рот налоговой. ПФ и охране труда когда они в три глотки начнут орать "почему у вас на предприятии падение уровня зарплаты". Или надо нынешнюю сумму индексации зафиксировать на весь 2023 год?
Ответов ноль. Как и по большинству последних решений Кабмина и ВР.
Хоча з такою політикою скоро голодні люди самі штурмуватимуть кордон щоб втекти з України і з рабства укроолігархату ненажерливого.
Ехвективні менеджери не будуть працювати за "достойну оплату "
"Нам хліба не треба, роботу давайте!"
дозволили незворотнє... )))