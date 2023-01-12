Інвестиції у російські IT-компанії впали за рік на 60%

Обсяг інвестицій у російські IT-компанії за рік скоротився на 57% та становив $1,1 млрд. Водночас кількість угод упала більш ніж удвічі – з 291 до 128.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на дані порталу Venture Guide.



Представник компанії Dsight, яка брала участь у зборі даних, уточнив, що до статистики потрапили відкриті угоди на всіх раундах за рік, за винятком тих, що були укладені з проєктами, які залишили Росію.

За словами експертів, головними подіями, які вплинули на російський ринок, є війна в Україні, відтік кадрів, розрив логістичних ланцюжків та санкції.



Найбільше інвестицій в IT-проєкти в 2022 році було зроблено в розробку програмного забезпечення для бізнесу (Business Software) – $449,35 млн. У HR&WorkTech (сегмент технологій для HR) було вкладено $425,67 млн, у проєкти в галузі кібербезпеки – $251,5 млн, у телекомунікації – $192,6 млн.